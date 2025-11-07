Exrector de la UAEM, a prisión preventiva oficiosa en Almoloya de Juárez por ‘Estafa Maestra’

CDMX — Por la llamada ‘Estafa Maestra’ que implica la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, catalogados como graves y ameritan prisión preventiva oficiosa, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue convocado a las 22:00 horas de este viernes a la audiencia de Control, realizada de manera virtual desde un juzgado del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Vera Jiménez fue trasladado a ese centro de reclusión, ubicado en el Estado de México, luego de que a las 15:02 horas fue detenido en Cuautla, Morelos, por elementos ministeriales de la Fiscalía General de la República.

Durante su arresto, al exrector de la UAEM se le hizo de su conocimiento que está acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Vera Jiménez, al frente de la UAEM de 2012 a 2018, es hasta ahora el único de 11 exrectores al que se le fincan acusaciones penales por su presunta implicación en la llamada ‘Estafa Maestra’, el mayor caso de corrupción por desvío de recursos destinados a universidades públicas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

En 2021, el exrector morelense fue declarado como prófugo de la justicia, tras no presentarse a una audiencia.