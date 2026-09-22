Aeroméxico reporta avances en investigación por presunta filtración de datos de clientes (Daniel Augusto)

Aeroméxico informó avances en la investigación forense iniciada tras la publicación en Telegram de una presunta base de datos de sus clientes, situación que fue dada a conocer por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con la aerolínea, hasta el momento no se ha identificado la exposición de información financiera, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o datos relacionados con itinerarios de vuelo.

La información que presuntamente habría sido comprometida incluye nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos. Aeroméxico señaló que el incidente no afectó su infraestructura tecnológica, sus operaciones ni la prestación de sus servicios.

Los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que los datos ofrecidos podrían corresponder a información sustraída durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el marco de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de distintos sectores.

La compañía explicó que, en su caso, el acceso no autorizado se produjo en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo. Tras conocer el incidente, Aeroméxico aseguró que activó sus protocolos de respuesta y aplicó medidas de mitigación, además de trabajar con el proveedor para reforzar las acciones de contención.

Según la empresa, en ese momento no se materializó la divulgación de datos de clientes por parte de los responsables del ataque.

Como medida preventiva, Aeroméxico recomendó a sus clientes mantenerse atentos ante correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal, con el objetivo de evitar posibles intentos de fraude o suplantación de identidad.

La aerolínea indicó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que continuará colaborando con las autoridades competentes. Asimismo, señaló que ejercerá las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance y origen de la información presuntamente ofrecida.