Grecia Quiroz da discurso marcha por la paz de Uruapan: “No permitiremos que nos sigan pisoteando”

Grecia Quiroz durante su discurso en Uruapan Foto vía X @JorgeCastro_Dig





En medio de aplausos y consignas por la paz, Grecia Quiroz, viuda del activista Carlos Manzo, encabezó este viernes una megamarcha en Uruapan, Michoacán, donde exigió justicia y un alto a la violencia que ha afectado a cientos de familias en la región.

Durante su discurso en la explanada principal, Quiroz expresó con firmeza: “Nuestro dolor se convirtió en fuerza. No permitiremos que nos sigan pisoteando, ni que se normalice la impunidad.”

Acompañada de familiares, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales, la ahora alcaldesa de Uruapan destacó que la movilización no busca confrontación, sino visibilizar el hartazgo de la población ante la falta de seguridad.

La marcha en Uruapan reunió a miles de ciudadanos

El contingente partió desde el Parque Lineal y recorrió las principales avenidas de Uruapan con pancartas, veladoras y mensajes que pedían justicia para Carlos Manzo y para todas las víctimas de la violencia. Participaron estudiantes, comerciantes y familias completas que portaban prendas blancas en señal de unidad.

De acuerdo con organizadores, la movilización transcurrió de manera pacífica y contó con acompañamiento de autoridades locales para garantizar la seguridad de los asistentes.

En su mensaje final, Grecia Quiroz reiteró que el movimiento no se detendrá hasta que haya respuestas concretas de las autoridades: “Queremos paz, pero una paz con justicia, con memoria y con respeto a la vida. No estamos solos, y hoy lo demostramos.”

Diversas agrupaciones de derechos humanos respaldaron su llamado e hicieron un exhorto al gobierno estatal y federal para reforzar la seguridad en la zona y atender los casos de desapariciones y homicidios recientes.

La marcha por la paz en Uruapan se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, encabezado por una mujer que, tras la pérdida de su esposo, ha transformado el dolor en una lucha colectiva por la justicia.