Reporte de carreteras bloqueadas hoy viernes 7 de noviembre en México

Después de la cancelación del megabloqueo de los transportistas del Estado de México en Ecatepec, la circulación vehicular no se vio afectada. No obstante, a lo largo del día se han presentado otros bloqueos a lo largo del país.
Conoce qué carreteras se encuentran bloqueadas o con congestión vehicular, así como las movilizaciones planeadas para este viernes 7 de noviembre en el país.
Reporte de tráfico hoy viernes 7 de noviembre en CDMX
Esta es la información actualizada sobre las diferentes movilizaciones en la CDMX de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) para la tarde de este viernes 7 de noviembre:
- A las 17:00 horas se espera una concentración en Av. Paseo de la Reforma y Av. Col. Guerrero.
- A las 19:00 horas se anticipa otra concentración, pero esta vez en Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte.
- Además, sin una hora establecida, probablemente exista aglomeración vehicular por manifestaciones en Plaza de la Constitución 2, en la colonia Centro y en Unión 25, en Santa Martha Acatitlá.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 7 de noviembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 7, 2025
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/Di266gyYTg
Carreteras cerradas este viernes, hoy viernes 7 de noviembre en México.
De acuerdo con los reportes actualizados en la cuenta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), estos son los reportes de tráfico actualizados a lo largo del país:
- La Autopista México-Puebla presenta un cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Como rutas alternas, se puede desviar por la carretera libre en el km 63 en dirección Puebla, o si necesitas llegar a la Ciudad de México, por el km 77.
- La Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 178, continúa con cierre parcial de circulación debido a un accidente; en el lugar ya hay auxiliares para retirar la unidad siniestrada.
- Asimismo, en la misma autopista, Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tehuacán, se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre de circulación.
A su vez, la Guardia Nacional Carreteras ha actualizado la información sobre las siguientes carreteras federales:
- En la carretera Tulancingo-Huauchinango, cerca de la caseta de cobro n.º 84, se registra un cierre parcial de circulación.
- En Tamaulipas, en la carretera González-Llera de Canales, a la altura del km 029+000, hay un cierre parcial de circulación, debido a un accidente vial.
- En Puebla, existe un cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca de la caseta de cobro No. 76 por presencia de personas en el km 039+620.
A lo largo del día, las autoridades correspondientes continuarán actualizando la información vial, por lo que es importante que te mantengas al pendiente de sus redes sociales oficiales.