Reporte de carreteras bloqueadas hoy viernes 7 de noviembre en México Manifestaciones, accidentes y concentraciones provocan bloqueos y tráfico lento en diferentes partes del país. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de la cancelación del megabloqueo de los transportistas del Estado de México en Ecatepec, la circulación vehicular no se vio afectada. No obstante, a lo largo del día se han presentado otros bloqueos a lo largo del país.

Conoce qué carreteras se encuentran bloqueadas o con congestión vehicular, así como las movilizaciones planeadas para este viernes 7 de noviembre en el país.

Reporte de tráfico hoy viernes 7 de noviembre en CDMX

Esta es la información actualizada sobre las diferentes movilizaciones en la CDMX de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) para la tarde de este viernes 7 de noviembre:

A las 17:00 horas se espera una concentración en Av. Paseo de la Reforma y Av. Col. Guerrero.

horas se espera una en Av. Paseo de la Reforma y Av. Col. Guerrero. A las 19:00 horas se anticipa otra concentración , pero esta vez en Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte.

horas se anticipa otra , pero esta vez en Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte. Además, sin una hora establecida, probablemente exista aglomeración vehicular por manifestaciones en Plaza de la Constitución 2, en la colonia Centro y en Unión 25, en Santa Martha Acatitlá.

Carreteras cerradas este viernes, hoy viernes 7 de noviembre en México.

De acuerdo con los reportes actualizados en la cuenta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), estos son los reportes de tráfico actualizados a lo largo del país:

La Autopista México-Puebla presenta un cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Como rutas alternas, se puede desviar por la carretera libre en el km 63 en dirección Puebla, o si necesitas llegar a la Ciudad de México, por el km 77.

presenta un en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Como rutas alternas, se puede desviar por la carretera libre en el km 63 en dirección Puebla, o si necesitas llegar a la Ciudad de México, por el km 77. La Autopista Tehuacán - Oaxaca , km 178, continúa con cierre parcial de circulación debido a un accidente; en el lugar ya hay auxiliares para retirar la unidad siniestrada.

, km 178, continúa con de circulación debido a un accidente; en el lugar ya hay auxiliares para retirar la unidad siniestrada. Asimismo, en la misma autopista, Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tehuacán, se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre de circulación.

A su vez, la Guardia Nacional Carreteras ha actualizado la información sobre las siguientes carreteras federales:

En la carretera Tulancingo-Huauchinango , cerca de la caseta de cobro n.º 84, se registra un cierre parcial de circulación.

, cerca de la caseta de cobro n.º 84, se registra un de circulación. En Tamaulipas, en la carretera González-Llera de Canales , a la altura del km 029+000, hay un cierre parcial de circulación, debido a un accidente vial.

, a la altura del km 029+000, hay un de circulación, debido a un accidente vial. En Puebla, existe un cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca de la caseta de cobro No. 76 por presencia de personas en el km 039+620.

A lo largo del día, las autoridades correspondientes continuarán actualizando la información vial, por lo que es importante que te mantengas al pendiente de sus redes sociales oficiales.