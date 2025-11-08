Canciller De la Fuente participará en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Colombia

Canciller Juan Ramón de la Fuente

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se trasladará este sábado a Santa Marta, Colombia, con el objetivo de participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE).

La Cumbre tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre, donde se reúnen 60 Estados de ambas regiones por un mecanismo de diálogo establecido en 2013.

La presencia del canciller responde al interes de México en la CELAC como espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico.

Su asistencia en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, refleja el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida.