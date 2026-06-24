Abren registro para apoyos del Bienestar en junio 2026: quiénes pueden recibir hasta 6 mil 400 pesos y cuáles son los requisitos

Nuevo registro para programas del Bienestar en México Foto: generada con IA

Buenas noticias para todas aquellas personas que no están incorporadas a ningún programa sociales de la Secretaría del Bienestar, ya que esta semana se abre nuevamente un nuevo periodo de registro para adultos mayores y mujeres de entre 60 y 64 años, quienes podrán acceder a apoyos económicos bimestrales mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, antes de acudir a un módulo de atención, es importante conocer quiénes son elegibles, qué documentos deben presentar y qué día les corresponde realizar el trámite según la letra inicial de su primer apellido. Todos esos datos y más te loa daremos en nuestra nota.

¿Quiénes pueden registrarse para recibir los apoyos del Bienestar?

La jornada de incorporación está dirigida a dos grupos específicos de la población.

Por un lado, pueden registrarse las personas de 65 años o más que aún no forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa entrega actualmente un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por otro lado, también está abierta la inscripción para Mujeres Bienestar, programa destinado a mexicanas de entre 60 y 64 años de edad, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Uno de los aspectos que más dudas ha generado es que no todas las personas mayores de 60 años recibirán automáticamente los 6,400 pesos. Ese monto corresponde exclusivamente a quienes tienen 65 años o más y son aceptados en la Pensión para Adultos Mayores. Las mujeres de 60 a 64 años se incorporan al programa Mujeres Bienestar y reciben un apoyo distinto.

Fechas de registro y calendario por letra

El periodo de incorporación se realiza del 22 al 28 de junio de 2026 en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. El trámite se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Calendario oficial

Lunes 22 de junio

A, B y C

Martes 23 de junio

D, E, F, G y H

Miércoles 24 de junio

I, J, K, L y M

Jueves 25 de junio

N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 26 de junio

S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 27 y domingo 28 de junio

Todas las letras.

Las autoridades informaron que los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar

Pensión del Bienestar para adultos mayores

Para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (65 años o más), debes acudir a tu módulo con los siguientes cinco documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del INAPAM).

(INE, pasaporte o credencial del INAPAM). Acta de nacimiento legible.

legible. CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) de luz, agua, gas o predial.

(máximo 6 meses de antigüedad) de luz, agua, gas o predial. Teléfono de contacto (celular y de casa).

Pensión Mujeres Bienestar

Para incorporarse al programa, es necesario cumplir con tres criterios de selección:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir dentro de la República Mexicana.

Documentación requerida (original y copia)Al momento de acudir al registro, deberás presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

legible. Identificación oficial vigente (puede ser credencial de elector/INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o INAPAM).

(puede ser credencial de elector/INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o INAPAM). Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente.

de impresión reciente. Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial o gas) no mayor a 6 meses de antigüedad.

(luz, agua, teléfono, predial o gas) no mayor a 6 meses de antigüedad. Teléfono de contacto (para recibir avisos).

La Secretaría de Bienestar también permite registrar a una persona auxiliar para apoyar al beneficiario en futuros trámites. En ese caso, el acompañante deberá presentar la misma documentación.

¿Dónde hacer el registro?

El trámite debe realizarse de manera presencial en los Módulos de Bienestar habilitados por el Gobierno de México.

Para localizar el módulo más cercano, los interesados pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar y buscar la sede correspondiente a su estado y municipio.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Los montos vigentes durante 2026 son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales.

Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales.

Estos recursos se entregan de forma directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.