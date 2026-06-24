Pensión Bienestar julio 2026: este es el calendario tentativo de pagos letra por letra que ya esperan millones de beneficiarios

En millones de hogares mexicanos ya comienza a escucharse una duda constante: ¿cuándo cae la pensión? Y aunque la Secretaría de Bienestar todavía no suelta el calendario oficial, ya comenzó a circular una versión tentativa del calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026, el cual mantiene el esquema clásico de depósitos ordenados por letra del primer apellido, tal como de costumbre.

Las instancias buscan evitar saturaciones en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar, repartiendo los pagos a lo largo de varios días.

¿Cómo podría ser el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en julio 2026?

De acuerdo con la proyección basada en periodos anteriores, el depósito arrancaría a inicios de julio y se extendería casi durante todo el mes.

El orden tentativo quedaría así:

Miércoles 1 de julio: Letra A

Jueves 2 de julio: Letra B

Viernes 3 de julio: Letra C

Lunes 6 de julio: Letras D, E, F

Martes 7 de julio: Letra G

Miércoles 8 de julio: Letras H, I, J, K

Jueves 9 de julio: Letra L

Viernes 10 de julio: Letra M

Lunes 13 de julio: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de julio: Letra R

Miércoles 15 de julio: Letra S

Jueves 16 de julio: Letras T, U, V

Viernes 17 de julio: Letras W, X, Y, Z

Este esquema es muy similar al que se ha aplicado en bimestres anteriores, donde la dispersión inicia con la letra A y termina con las últimas del abecedario.

¿Por qué el pago de la Pensión Bienestar se organiza por orden alfabético?

El sistema tiene una razón bastante práctica. La dispersión escalonada permite:

Evitar filas interminables en bancos

Reducir saturación en cajeros del Banco del Bienestar

Agilizar la entrega del apoyo económico

Disminuir errores en la dispersión masiva de recursos

Este es un mecanismo logístico para que millones de depósitos no colapsen el sistema en un solo día.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios en 2026?

Para este periodo, los montos se mantienen como uno de los pilares de los programas sociales en México:

Adultos mayores: $6,400 pesos bimestrales

Personas con discapacidad: $3,300 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos bimestrales

Apoyo a madres trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales

El depósito se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni trámites adicionales.

Importante: este calendario aún no es oficial

Aunque el esquema circula ampliamente, todavía se trata de una proyección basada en cómo han sido los pagos anteriores. El calendario definitivo será publicado por la autoridad correspondiente en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Por eso, la recomendación es no darlo por confirmado hasta que se anuncie de manera formal.