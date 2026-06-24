Plácido Domingo vuelve a Guadalajara con un homenaje a la zarzuela y a sus raíces mexicanas

Plácido Domingo regresó a Guadalajara con la memoria puesta en sus orígenes artísticos. A unas horas de presentarse en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el tenor español evocó los años en que comenzó a cantar junto a sus padres, Plácido Domingo Ferrer y Pepita Embil, figuras fundamentales en la difusión de la zarzuela en México.

“Para mí, volver a Guadalajara es extraordinario. Tantas veces, desde jovencillo. Fue donde canté por primera vez en mi vida, con mis padres”, expresó el artista tras el ensayo general realizado bajo la dirección de Allen Vladimir Gómez.

Ensayo, Plácido Domingo

El cantante será la figura central del concierto “A tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, una producción que busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países a través de uno de los géneros musicales más representativos de la tradición española.

La presentación forma parte de la programación cultural impulsada por Jalisco en el marco de las actividades vinculadas con la Copa Mundial y contará con la participación de la soprano jalisciense Anabel de la Mora, así como de los tenores Carlos Velázquez y Carlos López.

Durante el encuentro con medios, Domingo destacó el papel que la zarzuela ha tenido a lo largo de su trayectoria artística y recordó que fueron sus padres quienes llevaron este repertorio a México, donde encontró una recepción cálida y duradera por parte del público.

“La zarzuela es la gran música española. Yo siendo español enseguida empecé a llevar a mis conciertos música de zarzuela”, señaló. Más tarde añadió que México ha mantenido vivo el interés por este género gracias a generaciones de aficionados que continúan respaldándolo.

Más allá de la presencia de una de las voces más reconocidas de la lírica internacional, el concierto destaca por la participación de agrupaciones artísticas jaliscienses. En total, 149 intérpretes formarán parte de la producción, entre músicos, coros y ensambles.

En el escenario estarán la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, la Banda de Música del Estado, el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, el Estudio de Ópera y 11 jóvenes músicos del programa ECOS, iniciativa de formación musical para niñas, niños y adolescentes impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El repertorio incluirá algunas de las obras más emblemáticas de la zarzuela española, entre ellas fragmentos de “La revoltosa”, de Ruperto Chapí; “Los gavilanes”, de Jacinto Guerrero; “El barberillo de Lavapiés”, de Francisco Asenjo Barbieri; “Luisa Fernanda” y “Maravilla”, de Federico Moreno Torroba, así como “La tabernera del puerto”, de Pablo Sorozábal.

La gala representa así un encuentro entre la tradición musical española, el talento artístico jalisciense y la trayectoria de un intérprete que mantiene un vínculo especial con Guadalajara, ciudad que considera parte fundamental de su historia personal y profesional.

Ensayo, Plácido Domingo

En el marco del Mundial

La visita de Plácido Domingo coincidirá con una semana de alta exposición internacional para Guadalajara. Para el jueves 25 de junio también está programado el concierto gratuito de Alejandro Fernández en La Minerva, como parte de la agenda cultural vinculada a la Copa del Mundo, previo al partido entre España y Uruguay. Además, distintas fuentes periodísticas y confirmaciones del Gobierno de Jalisco señalan que el rey Felipe VI llegará esa misma noche a la ciudad para asistir al encuentro mundialista del 26 de junio, dentro de una visita oficial que incluye actividades diplomáticas en México.

(El concierto de Alejandro Fernández está anunciado para las 21:00 horas en La Minerva y forma parte de las actividades culturales del Mundial en Guadalajara).

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