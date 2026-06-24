Encuentro Sheinbaum y Felipe VI pondrá fin a deshielo diplomático México y España

Encuentro México-España —

Este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España

“Mañana (jueves) va a ser una reunión cordial (con el rey Felipe VI de España). Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy”, dijo este miércoles en Palacio Nacional la presidente Claudia Sheinbaum, un día antes de su encuentro de este jueves con el monarca.

La visita del rey Felipe VI se enmarca en su visita a México para estar presente el viernes en el juego del Mundial de FIFA 2026 de la selección de España contra Uruguay en el estadio Guadalajara, y con su visita a Palacio Nacional para reunirse con la Jefa del Ejecutivo federal, marcará el deshielo diplomático entre ambas naciones.

Información del Gobierno Federal destaca que el rey de España será recibido con todos los honores por Sheinbaum en Palacio Nacional, en una reunión prevista para las 16:15 horas locales, y será una reunión cordial donde se aboredarán varios temas, incluso podrían hablar de futbol.

Sobre esta visita del rey Felipe VI, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó este encuentro como “gesto importante” el que el monarca haya reconocido en marzo pasado durante el recorrido de una exposición en Madrid sobre la mujer indígena en México, que hubo “mucho abuso” durante la Conquista (que comenzó en 1521).

Sheinbaum agradeció el gesto de Felipe VI al realizar un viaje a España en abril pasado, donde participó en la Cumbre Progresista de Barcelona, donde se reunió con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que significó la primera visita a suelo ibérico de un mandatario mexicano desde Enrique Peña Nieto, quien lo hizo en 2018.

“Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance”, señaló la pasada semana en Palacio Nacional la mandataria, en la que vinculó ese gesto con un reconocimiento de los pueblos originarios.

Este encuentro entre ambos Jefes de Estado se registrará tras años de tensión diplomática por la carta de 2019 en la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Corona española ofrecer disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

La Crónica de Hoy 2026