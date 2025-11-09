Nacional

La institución busca garantizar la modernización tecnológica y la seguridad en la Credencial para Votar en 2026

Va INE por transparencia en licitaciones para la producción de credencial de elector

Por Jesús Sánchez
El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la Junta de Aclaraciones dirigida a las y los licitantes interesados en participar en la Licitación Pública Internacional para la Producción de la Credencial para Votar (CPV), que entrará en vigor a partir del año 2026.

Durante la sesión, que transcurrió con normalidad y plena apertura, se abrió el periodo para la presentación de repreguntas relacionadas con las respuestas emitidas. En consonancia, se fijaron los axiomas a través de los cuales el Instituto buscará garantizar condiciones equitativas y la máxima transparencia en los procesos de licitación; se acordó continuar la sesión este lunes 10 de noviembre, a fin de que las y los licitantes reciban las respuestas correspondientes a sus repreguntas.

El encuentro contó con la verificación y participación de las áreas institucionalescompetentes, entre ellas, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y el Órgano Interno de Control (OIC), que dieron seguimiento puntual al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el INE informó que la sesión fue grabada en su totalidad y se encuentra disponible para consulta pública, de modo que la ciudadanía podrá conocer el desarrollo del proceso de licitación y las etapas que garantizan la imparcialidad y el rigor técnico en la contratación del servicio.

Con la celebración de este foro el Instituto pretende reforzar su compromiso con la modernización tecnológica y la seguridad documental, pilares fundamentales en la producción de la Credencial para Votar.

