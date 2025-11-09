Va INE por transparencia en licitaciones para la producción de credencial de elector

PROFUNDA EVALUACIÓN El Consejo General del INE, en sesión para elegir a consejeros electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la Junta de Aclaraciones dirigida a las y los licitantes interesados en participar en la Licitación Pública Internacional para la Producción de la Credencial para Votar (CPV), que entrará en vigor a partir del año 2026.

Durante la sesión, que transcurrió con normalidad y plena apertura, se abrió el periodo para la presentación de repreguntas relacionadas con las respuestas emitidas. En consonancia, se fijaron los axiomas a través de los cuales el Instituto buscará garantizar condiciones equitativas y la máxima transparencia en los procesos de licitación; se acordó continuar la sesión este lunes 10 de noviembre, a fin de que las y los licitantes reciban las respuestas correspondientes a sus repreguntas.

El encuentro contó con la verificación y participación de las áreas institucionalescompetentes, entre ellas, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y el Órgano Interno de Control (OIC), que dieron seguimiento puntual al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el INE informó que la sesión fue grabada en su totalidad y se encuentra disponible para consulta pública, de modo que la ciudadanía podrá conocer el desarrollo del proceso de licitación y las etapas que garantizan la imparcialidad y el rigor técnico en la contratación del servicio.

Con la celebración de este foro el Instituto pretende reforzar su compromiso con la modernización tecnológica y la seguridad documental, pilares fundamentales en la producción de la Credencial para Votar.