Cae “El Toto”, jefe de plaza del CJNG en Jalapa, Tabasco

Fue detenido Jorge Armando Nieto Antonio de 35 años de edad, alias “El Toto”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalapa, Tabasco.
Además fueron capturadas 19 personas más ligadas a dicho cártel, cuatro son policías municipales.
Jorge Armando Nieto Antonio está vinculado con una agresión contra mujeres en el municipio de Macuspana.
Tras un cateo, se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.