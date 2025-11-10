¿Cómo va la México Querétaro?: Reporte del tránsito y bloqueos de este lunes 10 de noviembre

Autopista México-Querétaro |imagen de archivo| (X: @zarateaz1)

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó este lunes que la autopista México-Querétaro presenta carga vehicular en distintos puntos de la carretera, teniendo un tránsito lento.

¿En qué tramos hay tráfico en la México–Querétaro?

Según los reportes, los tramos con más tráfico son el kilómetro 42 y en el 35, los dos con dirección a la Ciudad de México.

Mantenimientos autopista México-Querétaro

En dirección a Querétaro, cerca del kilómetro 194 al 207, se empezaron trabajos de mantenimiento para arreglar baches y algún otro defecto que se encuentre en el camino.

Estas acciones provocan la reducción de los carriles, provocando tráfico, por lo que las autoridades les piden a los conductores respetar las indicaciones viales.

¿Qué está pasando en el Circuito Exterior Mexiquense?

Otro punto con tráfico pesado es en el kilómetro 56, en dirección a Querétaro, a la altura de la salida Exterior Mexiquense, donde se reporta que hay un avance lento pero constante.

¿Hay algún bloqueo en la autopista México-Querétaro?

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado alguna noticia o novedad sobre si hay algún tipo de bloqueo; tampoco se tiene registro de que haya planes de un bloqueo el día de hoy sobre la carretera.

Las únicas afectaciones son por mantenimiento y carga vial, por lo que el paso de los automóviles es lento.