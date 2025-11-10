Desde la Cuna 2025: ¿Cuándo será la próxima fecha de registro del programa de la CDMX?

Desde La Cuna 2025 ¿Hay nuevas fechas de registro para inscribirse al programa?

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa; Desde la Cuna 2025, un programa que busca contribuir a mejorar el ingreso de los hogares donde habitan niñas y niños de entre 0 y 3 años, residentes de la capital del país, mediante un apoyo bimestral de 1,200 pesos.

Este apoyo busca fomentar el desarrollo de las y los pequeños capitalinos desde su nacimiento hasta los 4 años de edad.

A continuación, te compartimos los requisitos y la documentación requerida para afiliarte al programa.





¿Cuándo es el próximo registro?

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) CDMX es la encargada de impulsar este programa de bienestar social, que en el primer periodo de registro brindo el beneficio bimestral correspondiente a más de 20 mil personas.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado una fecha exacta sobre cuándo iniciará el próximo periodo de registro del programa Desde la Cuna 2025. Sin embargo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que habrá una ampliación del apoyo en 2026.





Ve preparando tus documentos: aquí te dejamos los requisitos para acceder al programa.

Requisitos para el tutor:

Ser madre, padre, tutora o tutor debidamente acreditado de una niña o niño, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa “Desde la Cuna 2025” .

. Llenar la solicitud de incorporación al programa.

al programa. Que la niña o el niño tenga, al momento de la inscripción, un máximo de 1 año 4 meses de edad .

. Residir en la Ciudad de México , preferentemente en una unidad territorial de bajo o muy bajo índice de desarrollo social.

, preferentemente en una unidad territorial de bajo o muy bajo índice de desarrollo social. No recibir otros apoyos de la misma naturaleza, como Mi Beca para Empezar, u otros destinados a este grupo de edad.

Documentación necesaria para el registro del menor:

Copia del acta de nacimiento. (En caso de no contar con ella, el personal operativo del programa realizará el acompañamiento institucional necesario para que la familia obtenga el documento correspondiente.)





Documentación requerida para el programa Desde la Cuna 2025

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada.

Este programa del Gobierno de la Ciudad de México da prioridad a personas que habitan en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social. El apoyo se abonará en una sola exhibición, de manera bimestral; el periodo coincidirá con la edad del niño o la niña beneficiario(a) que haya sido registrado(a).