Designan a Nayarit miembro de la Junta Directiva Mundial del Secretario General de ONU Turismo

El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, al recibir el reconocimiento como “Supportive Partner Destination”

Nayarit — En un hecho histórico, el estado de Nayarit fue designado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados para el periodo 2026–2029, acción le otorga voz y voto a la entidad en la definición de la agenda global del sector durante los próximos tres años, donde podrá participar en la formulación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación turística.

A esta distinción al gobierno de Nayarit se suma el reconocimiento como “Supportive Partner Destination” durante la 26 Asamblea General de ONU Turismo, realizada en Riad, Arabia Saudita.

Los dos reconocimientos representan el nivel más alto a nivel internacional que puede recibir un destino dentro del sistema de Naciones Unidas en materia turística, donde destaca por su liderazgo, compromiso institucional y contribución al desarrollo sostenible del sector.

En este contexto, México, a través del gobierno de Nayarit reafirma su posición como uno de los líderes del turismo mundial, que es reconocido por su innovación, sostenibilidad y cooperación público-privada.

Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit

La integración de Nayarit en la Junta Directiva de los Miembros Afiliados le coloca al mismo nivel que instituciones globales de referencia como Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, ICCA, Madrid Destino, Saudi Tourism Authority, Red Sea Global, TGA y JTB Corporation de Japón.

Entre más de 500 organismos internacionales, sólo tres fueron designados directamente por el Secretario General de ONU Turismo: Madrid (sede mundial del organismo), ICCA y Nayarit, en reconocimiento a su modelo de desarrollo turístico responsable, inclusivo y con visión sostenible.

Sesión en la que se destacó al ingreso de Nayarit como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados al Secretario General de ONU Turismo

“Este reconocimiento es resultado del liderazgo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ha hecho del turismo una política pública con sentido humano y de beneficio social. Nayarit no solo crece: hoy inspira al mundo y lleva con orgullo el nombre de México a los más altos foros internacionales”, expresó el Secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

La designación de Nayarit como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados al Secretario General de ONU Turismo, otorga a Nayarit voz y voto en la definición de la agenda global del turismo durante los próximos tres años, participando en la formulación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación turística.

