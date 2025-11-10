Detienen a 5 con armamento en Michoacán

Detenidos Se aseguraron más de 300 kilos de droga, cartuchos y armas de fuego. (SSPC)

Del seis al nueve de noviembre, autoridades detuvieron a cinco personas, aseguraron drogas, armas de fuego, materiales explosivos y vehículos en Michoacán.

En Buenavista, los agentes de seguridad detuvieron a cinco personas ----- dos de ellas menores de edad --- a quienes les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

En el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En el municipio de Huetamo, los efectivos que realizaban recorridos terrestres localizaron seis vehículos, tres motocicletas, además, aseguraron tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, dos mil 878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico.