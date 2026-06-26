Sheinbaum reafirma el apoyo de México al pueblo venezolano tras los fuertes temblores

Apoyo a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer, por medio de su cuenta de la red social X, que durante la llamada telefónica que tuvo con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó sus condolencias por las victimas de los terremotos. Además, la mandataria también refirmó el apoyo que México le ofrece al pueblo venezolano con la ayuda humanitaria mexicana que ya se encuentra en las diversas zonas afectadas.

Como parte de dicho auxilio, destaca el envió de un total de 250 elementos del Ejército Mexicano en apoyo a las víctimas de los sismos del pasado 24 de junio. De igual manera, el equipo de rescate viajó en compañía de 18 binomios caninos, tres aeronaves, especialistas en búsqueda y rescate, y también personal médico.

En tanto, en cuanto al tema de insumos médicos, se reunió un total de 10.7 toneladas, y por otro lado, se enviaron 8.4 toneladas de herramientas.

En el mismo comunicado, la presidenta añadió que México se encuentra atento a cualquier necesidad adicional que pueda surgir a lo largo de los próximos días mientras la situación se encuentra en su momento más crítico. “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, escribió.

La mandataria de Venezuela ha informado que hasta el momento los dos sismos que tuvieron lugar el miércoles han dejado a más o menos 3000 personas heridas. En tanto la cifra de muertos ha subido a más de 500 víctimas.