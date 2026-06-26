Profeco impulsa el deporte y la alimentación saludable en la niñez en el Mundial Social 2026

Deporte

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la sección Consuminis de la edición del Mundial Social de la Revista del Consumidor, fomenta la cultura del deporte y el consumo saludable en la infancia mexicana.

La Profeco subrayó que realizar deporte estimula el estado de ánimo de las y los niños y contribuye significativamente en la concentración escolar. También expuso que la actividad física constante funge como un factor preventivo frente al desarrollo de enfermedades como la diabetes, presión alta y sobrepeso.

Respecto a las botanas, la procuraduría recomendó optar consumir fruta, palomitas de maíz hechas en casa o yogur y evitar la ingesta de productos con sellos octagonales que indican exceso de azúcares, calorías o presencia de edulcorantes.

Complementariamente, en la edición especial de la revista, la Procuraduría publicó el paso a paso para realizar un Futbolito con cartón, hojas de papel, palillos de madera, pegamento, tijeras y pinturas para decorar. Para hacer tanto los refrigerios como la manualidad, es importante supervisar el procedimiento y brindar ayuda a las niñas y niños con las instrucciones que puedan representar un riesgo para ellas y ellos.

Consulta la edición del Mundial Social 2026 de la Revista del Consumidor en la página oficial: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/revista_2026_6_ completo.pdf.

La Crónica de Hoy 2026