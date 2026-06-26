Instituto Nacional de Cardiología realiza por primera vez en México innovador procedimiento para tratar insuficiencia mitral

El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” realizó por primera vez en México un procedimiento mínimamente invasivo para tratar la insuficiencia mitral, una enfermedad que afecta el funcionamiento de una de las válvulas del corazón y que puede provocar complicaciones graves si no se atiende a tiempo.

La Secretaría de Salud informó que este avance representa un paso importante para la medicina especializada en el país, ya que ofrece una nueva alternativa de tratamiento para pacientes que, por su estado de salud o edad, tienen un alto riesgo de someterse a una cirugía de corazón abierto.

El procedimiento consiste en reparar la válvula mitral mediante un catéter, sin necesidad de abrir el tórax. Esto permite reducir los riesgos durante la intervención, disminuir el dolor después de la operación y favorecer una recuperación mucho más rápida para los pacientes.

La insuficiencia mitral ocurre cuando la válvula ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo no cierra correctamente, lo que provoca que parte de la sangre regrese en sentido contrario. Con el paso del tiempo, esta condición puede ocasionar dificultad para respirar, fatiga, hinchazón y, en casos severos, insuficiencia cardiaca.

Especialistas del Instituto Nacional de Cardiología explicaron que la técnica fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, personal de enfermería y expertos en imagenología. Todos participaron en la planeación y desarrollo del procedimiento para garantizar la seguridad del paciente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, este tipo de tratamiento ya se realiza en algunos países con resultados favorables, por lo que su implementación en México representa un avance importante para ampliar las opciones de atención médica de alta especialidad dentro del sistema nacional de salud.

Las autoridades señalaron que este procedimiento está dirigido principalmente a pacientes que presentan insuficiencia mitral severa y que no pueden ser sometidos a una cirugía convencional debido al alto riesgo de complicaciones. Con esta nueva técnica, los especialistas buscan mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir las hospitalizaciones relacionadas con enfermedades del corazón.

El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” es considerado uno de los centros médicos más importantes del país en la atención de enfermedades cardiovasculares y continúa impulsando la innovación médica mediante la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos especializados.

La Secretaría de Salud destacó que este logro refleja el compromiso del personal médico y de investigación por ofrecer tratamientos de vanguardia a la población mexicana. Además, subrayó que la capacitación constante de los especialistas y la incorporación de tecnología permiten brindar una atención cada vez más segura y eficaz.

También representa un precedente para que otros hospitales de alta especialidad del país fortalezcan sus capacidades y continúen desarrollando tratamientos innovadores que contribuyan a mejorar la atención de las enfermedades cardiovasculares.