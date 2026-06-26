Agricultura llama a productores a reforzar medidas para proteger al ganado del gusano barrenador

Ante la presencia del gusano barrenador del ganado en algunas regiones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un llamado a los productores pecuarios para reforzar las medidas de prevención y proteger la salud de sus animales, con el objetivo de evitar pérdidas económicas y contener la propagación de esta plaga.

A través de una publicación informativa, la dependencia explicó que el gusano barrenador representa una de las principales amenazas para la ganadería, ya que las larvas de la mosca depositan sus huevos en heridas abiertas de los animales y, al nacer, se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden afectar su salud e incluso causar la muerte si no reciben atención oportuna.

Las autoridades señalaron que la mejor forma de combatir esta plaga es mediante la prevención y la vigilancia constante del ganado. Por ello, recomendaron revisar diariamente a los animales, especialmente aquellos que presenten heridas o que hayan sido sometidos recientemente a procedimientos como castración, descorne o marcaje.

En caso de detectar una herida con presencia de larvas o cualquier signo sospechoso, la Secretaría de Agricultura pidió a los productores reportarlo de inmediato a las autoridades sanitarias para que personal especializado pueda atender el caso y evitar que la enfermedad se propague a otros animales.

La dependencia también recomendó limpiar y desinfectar oportunamente las heridas, aplicar los tratamientos indicados por médicos veterinarios y mantener buenas condiciones de higiene en las unidades de producción pecuaria. Estas acciones permiten reducir el riesgo de infestación y proteger el patrimonio de los ganaderos.

Además del cuidado directo de los animales, las autoridades destacaron la importancia de evitar la movilización de ganado enfermo o con sospecha de infestación, ya que esto podría facilitar la dispersión del gusano barrenador hacia otras regiones del país.

La Secretaría de Agricultura recordó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene acciones permanentes de vigilancia epidemiológica, capacitación y atención de reportes para detectar oportunamente posibles casos y controlar la presencia de esta plaga. Estas labores forman parte de la estrategia nacional para proteger la producción pecuaria y garantizar la sanidad animal.

Las autoridades explicaron que la participación de los productores es fundamental para lograr el control del gusano barrenador. La detección temprana permite aplicar medidas inmediatas que disminuyen el riesgo de nuevos brotes y ayudan a proteger tanto la economía del sector ganadero como el abasto de alimentos.

El gobierno federal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con especialistas, médicos veterinarios y organismos nacionales e internacionales para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control sanitario frente a esta enfermedad que afecta a diversas especies de ganado.

Finalmente, la Secretaría de Agricultura exhortó a los productores a mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.