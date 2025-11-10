Organizadores del Mundial quedarían exentos de impuestos federales

Presentación Copa Mundial FIFA 2026 Sheinbaum (Daniel Augusto)

Como parte de los acuerdos que se firmaron anticipadamente entre México y la FIFA para que el país pudiera ser sede del Mundial 2026, se acordó otorgar facilidades de impuestos federales y locales para los organizadores del evento.

El acuerdo se firmó en 2015, durante el gobierno del Presidente Erique Peña Nieto con vigencia de hasta por 10 años a partir de 2018, así lo especificó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno se vio en la obligación de cumplir este acuerdo para que el evento pudiera realizarse en México, sin embargo, señaló que se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables, de acuerdo a la actualidad del país.

Se informó además que el actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes sólo en 2026.