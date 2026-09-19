“Prevención y unidad, las mejores herramientas para proteger vidas”, afirma Harfuch durante Simulacro Nacional

Harfuch aseguró que la protección civil es una tarea permanente que requiere planeación, responsabilidad compartida y una estrecha coordinación entre instituciones y sociedad.

A 41 años del sismo que sacudió a México el 19 de septiembre de 1985, y 9 años del sismo del 2017, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la prevención y la unidad son las principales herramientas para proteger la vida de las personas ante una emergencia.

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, el funcionario señaló que los mexicanos se han caracterizado por su capacidad de ayuda mutua y por tender la mano en los momentos más difíciles, al tiempo que han convertido el dolor en unidad y aprendizaje.

“A 41 años de este lamentable suceso, tenemos la convicción de que cada acción preventiva y cada esfuerzo institucional representan un compromiso con la memoria de las víctimas y que la prevención y la unidad son las mejores herramientas para proteger la vida de las personas”, señaló.

Durante su participación en el ejercicio preventivo, Harfuch sostuvo que el 19 de septiembre es una fecha profundamente significativa para México, pues recuerda la fortaleza de la sociedad frente a la adversidad y la solidaridad que surge en los momentos más difíciles.

Aseguró que las lecciones aprendidas a partir de los sismos han marcado la historia del país y obligan no sólo a mantener viva la memoria, sino también a continuar fortaleciendo las instituciones y las capacidades de prevención.

“Honrar esa memoria significa actuar con responsabilidad en el presente, prepararnos mejor, coordinar esfuerzos y construir una sociedad más consciente de los riesgos y más comprometida con el cuidado colectivo”, afirmó.

En este sentido, destacó que la protección civil es una tarea permanente que requiere planeación, responsabilidad compartida y una estrecha coordinación entre instituciones y sociedad.

Detalló que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se trabaja durante todo el año con los gobiernos estatales para analizar los riesgos que existen o pueden presentarse en cada entidad federativa.

Y destacó el papel del Comité Nacional de Emergencias, al que calificó como el principal mecanismo de coordinación del Gobierno de México para enfrentar emergencias y desastres de gran magnitud.

Explicó que en este espacio convergen instituciones públicas, autoridades federales y estatales, así como organizaciones sociales y privadas, con el propósito de coordinar acciones de auxilio, búsqueda y rescate, atención médica, abastecimiento de víveres y restablecimiento de servicios esenciales en caso de desastre.

Recordó que para el Simulacro Nacional 2026 se contemplaron cinco escenarios mediante distintas hipótesis sísmicas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante fenómenos que pudieran afectar a la población.

“Y sobre todo con el objetivo de salvar vidas”, enfatizó.

El secretario señaló que el ejercicio también busca que cada ciudadano y cada familia conozcan las acciones que deben implementar ante una emergencia, pues ante cualquier evento que ponga en riesgo a la población es indispensable que instituciones y sociedad respondan de manera inmediata y coordinada.

Tecnología para fortalecer la prevención

Harfuch destacó que como parte d ella estrategia, se han modernizado los mecanismos de alertamiento, particularmente el Sistema de Alertamiento Masivo, una herramienta permite llegar a millones de teléfonos celulares en el país y representa un avance para acercar la protección civil a distintas regiones de México, al facilitar que información oportuna llegue incluso a comunidades alejadas.

Finalmente, Harfuch reconoció la participación de cuerpos de seguridad, rescatistas, voluntarios y ciudadanos en el simulacro, y destacó especialmente el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en las labores de auxilio ante desastres y emergencias.

Agradeció al general Ricardo Trevilla Trejo (titular de la Defensa) y al almirante secretario Raymundo Pedro Morales (titular de la Marina) por su coordinación y respaldo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y afirmó que su trabajo conjunto es fundamental para cumplir con la responsabilidad de salvaguardar a la población.

“La protección civil es una tarea colectiva”, concluyó el secretario.