Harfuch afirma que “México está listo para atender cualquier emergencia” tras Simulacro Nacional 2026

Segundo Simulacro Nacional 2026

El Comité Nacional de Emergencias se consolidó como uno de los principales mecanismos de coordinación del Gobierno de México para actuar ante desastres de gran magnitud, con la participación de autoridades federales, estatales y organismos públicos y privados, destacó Omar García Harfuch durante el Segundo Simulacro Nacional 2026.

“México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en cada rincón del país”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y presidente del Comité Nacional de Emergencias, al señalar que la capacidad de respuesta debe mantenerse preparada para atender cualquier tipo de riesgo.

Harfuch explicó que la Protección Civil es una tarea permanente que requiere planeación y una coordinación estrecha entre las instituciones y la sociedad. Por ello, señaló que durante todo el año se trabaja con las gobernadoras y gobernadores para analizar los riesgos que pueden presentarse en cada entidad.

El funcionario destacó que el Comité Nacional de Emergencias permite coordinar acciones de auxilio, búsqueda y rescate, atención médica, abastecimiento y restablecimiento de servicios esenciales cuando ocurre un desastre de gran magnitud.

Respuesta ante emergencias

Durante su participación, Harfuch señaló que el Segundo Simulacro Nacional fue organizado para que cada ciudadano y cada familia conozcan las acciones que deben realizar para estar preparados ante una emergencia que pueda poner en riesgo su seguridad.

“El objetivo es que cada ciudadano y cada familia conozcan cuáles son las acciones que se deben implementar para estar preparados ante cualquier emergencia”, sostuvo.

El ejercicio contempló cinco escenarios basados en distintas hipótesis sísmicas, con los que se buscó fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante fenómenos que pudieran afectar a la población. Para Harfuch, la preparación requiere que las instituciones y la sociedad puedan responder de manera inmediata y coordinada.

El secretario también recordó que el 19 de septiembre mantiene un significado especial para México por los terremotos de 1985 y 2017. A partir de esas experiencias, dijo, el país ha fortalecido su capacidad de organización y solidaridad ante situaciones críticas.

A 41 años de los hechos de 1985, Harfuch señaló que las acciones preventivas y los esfuerzos institucionales representan un compromiso con la memoria de las víctimas, pero también con la necesidad de mantener una sociedad preparada para enfrentar los riesgos.

Alertamiento masivo

Otro de los puntos destacados por Harfuch fue la modernización de los mecanismos de alertamiento, realizada mediante el trabajo conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El secretario explicó que el sistema de alertamiento masivo permite llegar a millones de teléfonos celulares en el país, una herramienta que, afirmó, amplía la capacidad para hacer llegar información a la población, incluso en comunidades alejadas.

“Esta herramienta representa una base trascendental para sacar la Protección Civil a toda la extensión de México”, señaló Harfuch, al referirse a la importancia de contar con mecanismos que permitan informar oportunamente ante una emergencia.

También reconoció la participación de los cuerpos de seguridad, rescatistas, voluntarios y ciudadanos que formaron parte del simulacro y sostuvo que la Protección Civil es una responsabilidad colectiva.

En particular, agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional por su participación en tareas de auxilio, rescate y protección de la población cuando México enfrenta un desastre natural, una emergencia o una situación crítica.

Cultura de prevención

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el ejercicio permite fortalecer la preparación de la población y revisar los mecanismos con los que cuentan las autoridades para responder ante una emergencia.

“Cada simulacro nos permite mejorar, evaluar nuestras áreas de oportunidad y fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad”, afirmó.

Rodríguez destacó que las experiencias de los sismos de 1985 y 2017 han mostrado la importancia de prevenir, prepararse y actuar de manera conjunta, por lo que consideró que los ejercicios de este tipo permiten mantener una cultura de Protección Civil.

La secretaria aseguró que el Gobierno de México está preparado y cuenta con los recursos necesarios para actuar ante un sismo, además de mantener coordinación con las autoridades locales para atender una emergencia de manera inmediata.

También reconoció la participación de brigadistas, bomberos, policías, marinos, soldados, integrantes de la Guardia Nacional, instituciones públicas y privadas y ciudadanos que participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026.

“Contamos con un pueblo solidario, cada vez más preparado para enfrentar una situación de esta índole”, expresó.

Rodríguez añadió que la prevención permite que las personas sepan qué hacer para salvaguardar su integridad física, sin importar si se encuentran en una instalación pública o privada, en la calle o en sus hogares.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, recordó que el 19 de septiembre es una fecha especial para los mexicanos por los acontecimientos de 1985 y 2017, por lo que consideró importante mantener una cultura permanente de preparación y responsabilidad.

Godoy Ramos señaló que contar con instituciones preparadas y una sociedad consciente de cómo actuar permite construir una verdadera educación en materia de protección civil.

También destacó que saber cómo actuar ante una emergencia es fundamental y que estas prácticas deben formar parte de la vida cotidiana, al considerar que estar preparados implica conocer los riesgos y tener la capacidad de cuidar a quienes se encuentran alrededor.

El Segundo Simulacro Nacional permitió poner a prueba la coordinación entre autoridades, los mecanismos de alertamiento y las capacidades disponibles para atender una emergencia, además de reforzar entre la población la importancia de saber cómo responder ante situaciones de riesgo.