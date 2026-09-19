Segundo Simulacro Nacional pone a prueba la respuesta del país en cinco escenarios a lo largo de las 32 entidades

Segundo Simulacro Nacional 2026

El Segundo Simulacro Nacional 2026 no se concentró en un solo punto del país, sino que planteó cinco escenarios de emergencia en distintas regiones, con la participación de las 32 entidades federativas y el despliegue de instituciones encargadas de atender posibles afectaciones.

El Gobierno de México instaló el Comité Nacional de Emergencias, integrado por el Gabinete de Seguridad y distintas dependencias y áreas relacionadas con la Protección Civil, para coordinar las acciones del Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que concluyó sin novedad y con una amplia participación ciudadana.

El Comité, encabezado por la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reunió a representantes de distintas instituciones para presentar las capacidades disponibles y las acciones realizadas durante el ejercicio, que contempló cinco escenarios en diferentes regiones del país.

Durante la presentación del ejercicio, Arturo Iglesias Mendoza, titular del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, explicó que en esta ocasión se diseñaron cinco hipótesis con diferentes magnitudes, ubicaciones y profundidades, con el propósito de poner a prueba la capacidad de respuesta en distintas zonas del territorio nacional.

Cinco escenarios

El primer escenario planteó un sismo de magnitud 7.7 en la zona centro, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Huajuapan. En este ejercicio participaron 14 entidades: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Para el noroeste del país se estableció una segunda hipótesis, correspondiente a un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California. En este escenario participaron Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

El tercer ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 5.2 en la región noreste, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León. Las entidades participantes fueron Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

La cuarta simulación correspondió a un sismo de magnitud 7 en la Península de Yucatán, con una profundidad de 15 kilómetros y epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche. En ella participaron Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, el quinto escenario contempló un sismo de magnitud 7.6 en el Golfo de Tehuantepec, con epicentro ubicado a 75 kilómetros de la costa de Tonalá, Chiapas. Para esta hipótesis participaron Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

De esta manera, los cinco escenarios involucraron en conjunto a las 32 entidades federativas, con ejercicios diseñados para poner a prueba la respuesta de las autoridades en diferentes regiones y condiciones.

Iglesias Mendoza también destacó el fortalecimiento de la Red Sismológica Nacional, operada por el Servicio Sismológico Nacional, y agradeció el apoyo de las dependencias para reforzar el monitoreo sísmico en el país.

Fuerzas desplegadas

Como parte de las acciones realizadas durante el simulacro, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció centros coordinadores de operaciones en cinco mandos territoriales y a nivel central. Estos puntos fueron instalados en Mexicali, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Mérida, Yucatán.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que fueron evacuadas 4 mil 762 instalaciones y casas habitación en campos militares, con la participación de 20 mil 112 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

“Se realizó la evacuación de 4 mil 762 instalaciones y casas habitación en campos militares”, señaló el secretario al presentar el informe de participación de la dependencia.

La Defensa también reportó una capacidad de respuesta distribuida en las 32 entidades federativas, con 20 mil 112 militares, 29 mil 523 vehículos, 239 aeronaves, mil 964 unidades de maquinaria pesada y 234 binomios canófilos.

Además, cuenta con 39 hospitales militares con mil 288 camas, cocinas móviles con capacidad para proporcionar 24 mil 800 raciones diarias y un Batallón de Atención de Emergencias integrado por 597 militares.

Respuesta en infraestructura

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también participó en el ejercicio mediante su sistema de evaluación sísmica rápida, con el que se registraron 816 cédulas de evaluación de infraestructura.

El secretario Jesús Antonio Esteva Medina informó que las revisiones abarcaron infraestructura carretera, ferroviaria e inmuebles administrativos, además de distintos puntos de la red federal.

La dependencia dispuso de mil 455 supervisores agrupados en cuadrillas, 202 campamentos de control y mantenimiento, 41 centros, 203 peritos en vías terrestres y construcción, 9 mil 207 directores responsables de obra, 700 corresponsables de seguridad estructural y 803 vehículos.

También fueron considerados 572 empresas, 483 camiones de volteo, mil 560 unidades de maquinaria, mil 119 plantas generadoras de energía y otras herramientas para atender posibles afectaciones.

Esteva Medina resaltó la coordinación con organismos técnicos y colegios relacionados con la ingeniería, construcción y protección estructural para fortalecer la capacidad de respuesta.

Participación del sector salud

En el área médica, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que participaron de manera conjunta instituciones federales, estatales y organismos del sector salud en 25 mil 847 inmuebles de atención médica en la República Mexicana.

De acuerdo con el reporte presentado durante el ejercicio, se contó con vehículos y ambulancias, además de camas hospitalarias disponibles para atender una eventual emergencia.

Kershenobich destacó que la participación involucró a la Secretaría de Salud federal, las instituciones de seguridad social y los servicios de salud, con presencia tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 concluyó sin novedad y con participación ciudadana, mientras el Comité Nacional de Emergencias destacó la coordinación de las distintas dependencias para poner a prueba sus capacidades de respuesta ante los cinco escenarios planteados en diferentes regiones del país.