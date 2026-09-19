Sheinbaum anuncia 59 mil viviendas y nuevas obras para Chihuahua; esto dijo en Ciudad Juárez

Desde la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, Claudia Sheinbaum presentó un recuento de los programas y proyectos que el Gobierno de México mantiene en Chihuahua, como parte de su recorrido “Honestidad y Resultados”.

La presidenta también aprovechó el escenario fronterizo para hablar sobre la historia de México y la importancia de la soberanía nacional. Señaló que el país ha atravesado distintos procesos y sacrificios para consolidarse como una nación independiente y sostuvo que corresponde a la población defender esa condición.

Más allá del discurso, buena parte de su mensaje estuvo concentrada en los apoyos que actualmente reciben habitantes de Chihuahua.

Entre las cifras presentadas destaca la Pensión para Adultos Mayores, que alcanza a 431 mil 19 personas de 65 años o más en la entidad. También se reportaron 34 mil 946 beneficiarios de la pensión para personas con discapacidad y 10 mil 823 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia educativa, la administración federal reportó 116 mil 544 estudiantes de preparatoria beneficiarios de la Beca Benito Juárez, además de apoyos para niñas y niños de comunidades Rarámuri.

Vivienda y carreteras, entre los proyectos para Chihuahua

Uno de los anuncios que llamó la atención fue la meta de construir 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar en Chihuahua.

El programa forma parte de la estrategia federal de vivienda, que contempla construcción, mejoramiento y otras acciones para ampliar el acceso habitacional. A nivel nacional, el Gobierno de México ha planteado una meta de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

Además, Sheinbaum señaló que 267 mil familias de Chihuahua serán beneficiadas con reducciones y condonaciones relacionadas con créditos considerados impagables.

En infraestructura carretera también hay varios proyectos sobre la mesa. Entre ellos están las obras de Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, así como el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe.

La lista incluye además 25 caminos artesanales, trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras y acciones para tecnificar los Distritos de Riego.

Más preparatorias y centros infantiles

La educación fue otro de los temas centrales de la gira.

De acuerdo con lo presentado durante el evento, Chihuahua tendrá dos nuevas preparatorias, una de ellas ya inaugurada, además de seis planteles del nuevo modelo de Bachillerato Nacional “Margarita Maza”.

A esto se suman 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y el proyecto de una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.

Los CECI forman parte de una estrategia que busca ampliar los espacios de cuidado infantil. En el caso de Ciudad Juárez, el Gobierno federal ya había anunciado proyectos de este tipo, particularmente vinculados con las necesidades de las familias trabajadoras.

También habrá acciones para pueblos originarios y mujeres

Durante su mensaje, Sheinbaum también puso sobre la mesa los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, así como la entrega directa de recursos a comunidades indígenas y afromexicanas.

En el caso de las mujeres, informó sobre la construcción de 18 Centros LIBRE, mientras que también se contempla la creación de dos Centros Comunitarios “México Imparable”.

La agenda de salud tampoco quedó fuera. La presidenta se comprometió a supervisar el hospital del ISSSTE y las farmacias que forman parte de la estrategia Salud Casa por Casa, con medicamentos gratuitos.

Así, el mensaje desde Ciudad Juárez tuvo varios frentes: programas sociales, vivienda, carreteras, educación, salud y atención a comunidades originarias. Todo ello mientras la presidenta utilizó una ciudad fronteriza para insistir en una idea que atravesó buena parte de su discurso: la defensa de un México independiente y soberano.