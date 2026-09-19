Grupo SIMSA desmiente a la FGR: Asegura que su planta en Guanajuato opera en la legalidad (Fiscalía General de la República)

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara el megadecomiso histórico en Guanajuato de 59 millones de litros de hidrocarburo pertenecientes a la empresa Gas Natural del Noroeste, Grupo SIMSA, mediante un comunicado, ha desmentido las acusaciones.

Dicha empresa fue inaugurada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y contaba con permisos de funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Qué dijo Grupo SIMSA sobre el operativo por presunto huachicol en su planta?

El día de hoy, 19 de septiembre, Grupo SIMSA publicó un comunicado dirigido a la opinión pública, donde desmintió las acusaciones hechas por la FGR y aseguró que la empresa Gas Natural del Noroeste —ubicada en San José Iturbide, Guanajuato— cuenta con los permisos necesarios para el almacenamiento de petrolíferos y aseguró operar en la legalidad.

Tras la acusación de no poder acreditar la trazabilidad del hidrocarburo, la empresa declaró que no es propietaria, sino que funge como prestadora de servicios de almacenamiento y custodia; a la vez, dijo estar regulada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

También aseguró que la empresa Gas Natural del Noroeste ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes la información y documentación pertinentes para acreditar la legalidad de su operación, así como la relación comercial de las empresas usuarias de la terminal en la comunidad La Fragua.

¿Qué alegó la FGR en el operativo de aseguramiento en Guanajuato?

En un comunicado del 17 de septiembre, la FGR informó que, después de la detención de una persona que descargaba combustible, se inició una investigación que llevó al decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburos, de los cuales no se pudo acreditar la trazabilidad.

Ante esto, las autoridades anunciaron que continuarían con las investigaciones tendientes a acreditar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como los previstos en el Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso de no acreditar la propiedad y trazabilidad de los hidrocarburos decomisados.

¿Con qué permisos cuenta el Grupo SIMSA?

Mediante su comunicado, Grupo SIMSA informó contar con el Permiso de almacenamiento de petrolíferos, así como con sus modificaciones, el cual fue otorgado por la CNE y cuenta con una vigencia de 30 años.

Además, cuenta con las autorizaciones ambientales y de seguridad ambiental, expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

También es titular del permiso en materia ferroviaria otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además del permiso de uso de suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y de Medio Ambiente.

Por último, aseguró que todos estos permisos se encuentran disponibles para la consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del Estado de Guanajuato y del Municipio de San José de Iturbide.