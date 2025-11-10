Posponen nuevamente audiencia del hijo del “Chapo”: ¿Cuál es la nueva fecha?

Joaquín Guzmán López, durante su traslado a la prisión en Chicago/ Joaquín Guzmán López, durante su traslado a la prisión en Chicago/ (Archivo)

La audiencia programada para este jueves del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, fue pospuesta nuevamente, de acuerdo con la información publicada por la oficina de Sharon Johnson Coleman, Juez Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

¿Cuándo será la audiencia?

La fecha se traspasó para el primero de diciembre de este año, la cual sería la tercera ocasión que se pospone la audiencia, la primera vez fue del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

En julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

¿Por qué se sigue aplazando la audiencia del hijo del “Chapo”?

La audiencia inicial estaba programada para marzo de 2025, pero fue reprogramada para junio 2 de ese año a petición del fiscal Andrew Boutros, quien argumentó la necesidad de más tiempo para preparar la audiencia sobre la pena de muerte, la cual el gobierno estadounidense finalmente descartó buscar.

Esta primera postergación marcó el inicio de una serie de retrasos. Posteriormente, la fecha se movió a julio 9, luego a julio 15, y más tarde a septiembre 15, sumando tres aplazamientos adicionales en un período de meses.

Fuentes judiciales indican que estas demoras se deben principalmente a negociaciones confidenciales para un acuerdo de culpabilidad, similar al que su hermano Ovidio Guzmán López alcanzó en julio de 2025, donde se declaró culpable y acordó cooperar con las autoridades a cambio de posibles beneficios en su sentencia.

También, se ha mencionado que los retrasos también podrían involucrar consideraciones logísticas y de seguridad, dada la alta perfil del acusado y su conexión con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.