Se deslinda PAN de marcha convocada por Generación Z contra la violencia y Sheinbaum

El dirigente nacional y el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Romero y Ricardo Anaya, respectivamente

La dirigencia nacional del PAN se deslindó de la marcha que convocan jóvenes denominados generación Z para este 15 de noviembre en la ciudad de México y otros estados contra la violencia y en protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y consideró que esa manifestación también es una especie de evaluación digital del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La presidenta tiene la piel muy delgada en términos digitales…que no tema ni tenga miedo, , retó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

El l movimiento ‘Generación Z México’ informó en sus redes sociales que exige la revocación de mandato de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por el autoritarismo y la corrupción. Sin embargo otros grupos del mismo movimiento se han deslindado de esa petición de revocación de mandato.

Romero aplaudió el ímpetu de los jóvenes para manifestarse y protestar contra la violencia en el país pero insistió en recalcar que el PAN no tiene nada que ver con estas expresiones.

“Que no vean moros con tranchetes…”, demandó

Desde Ciudad Juárez Chihuahua, los panistas dieron el beneficio de la duda al Plan Michoacán que anunció la presidenta Sheinbaum pero advirtieron que la inseguridad y la violencia en esa entidad y otras regiones del país no se terminará mientras Morena no rompa sus vínculos con el Crimen Organizado.

La presidenta Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye más de 100 acciones a las que se invertirá un monto superior a 57 mil millones de pesos (mmdp) para frenar la inseguridad en el estado.

Sin embargo, la dirigencia panista desestimó esas cifras al asegurar que se trata de “cifras alegres” pues la mayor parte de esos recursos ya estaban destinados para esa entidad.

Son cuentas alegres de recursos que de todas maneras ya se iban a gastar en ese estado, afirmó Romero

ES UN CUENTO

El dirigente panista recalcó que su partido no se cree lo de la “dizque cuarta transformación” porque solo es un cuento.

“Habemos millones de personas en este país que no nos creemos el cuento de una disque transformación. No nos la creemos, ni nos la vamos a creer, porque es un cuento”, aseveró

“Si no preguntémosles a millones de personas, que viven en Michoacán, si la dizque transformación ya limpió de inseguridad a este país.”, remató