¿AMLO reaparecerá este diciembre? Todo lo que se sabe sobre su posible regreso

Según informes del periodista Ciro Gómez Leyva, el expresidente Andrés Manuel López Obrador regresará a la opinión pública tras 14 meses de vivir en su finca La Chingada, en Palenque, apartado del contacto con grandes masas y medios de comunicación.

De acuerdo con lo revelado por el periodista de Grupo Fórmula, el regreso de AMLO estaría relacionado con una gira para la promoción de su nuevo libro sobre culturas prehispánicas, que será publicado por Grupo Planeta, como sus anteriores obras.

¿Qué se ha dicho sobre el regreso de AMLO a la vida pública?

El expresidente reaparecería en calidad de autor y no como dirigente político, según afirma Héctor Tapia Martínez, director editorial del diario Tabasco Hoy.

Después de varios meses de ausencia, López Obrador reaparecería en su faceta de escritor —una que ya ha explorado en otras ocasiones— y podría volver al ojo de la vida pública del país durante el mes de diciembre.

Todo esto ocurre después de 14 meses de ausencia por parte del tabasqueño, quien, según el periodista Mario Maldonado de El Universal, estaría celebrando su cumpleaños este 13 de noviembre en su finca La Chingada, acompañado de figuras del entorno político de Morena.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco se ha pronunciado al respecto. No obstante, el posible regreso de AMLO, en calidad de ciudadano y autor, ha generado un considerable revuelo en la escena política del país.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente, desde la cuenta de Andrés Manuel López Obrador, ningún anuncio sobre su posible retorno a la vida pública.

¿Qué se ha dicho sobre la posible gira nacional de AMLO para promocionar su nuevo libro?

El expresidente presentará su nueva obra en plazas públicas y no en foros literarios convencionales, según adelantó Gómez Leyva.

De acuerdo con el medio Diario Imagen, la obra fue escrita en un espacio íntimo dentro de la finca que López Obrador posee en Chiapas y será presentada ante millones de mexicanos a través de eventos en plazas públicas.

En redes sociales, otra usuaria mencionó la posibilidad de que esta gira abarque diferentes estados del país, con una duración aproximada de nueve meses, dedicada a la promoción del nuevo libro del cual AMLO es autor, y que, según él mismo ha calificado, se trata de “el más importante de su vida”.

Todo esto ocurre en el contexto de la reciente presentación del libro Diario de una transición histórica, firmado por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó recientemente no estar enterada sobre la supuesta reaparición de su antecesor.

Se presume que López Obrador ha trabajado de manera extenuante, acompañado por un pequeño equipo de ayudantes que lo apoyan en la redacción de su obra, centrada en las culturas y civilizaciones prehispánicas.