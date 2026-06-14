INAPAM INAPAM desmiente caducidad masiva de credenciales y detalla casos específicos de renovación para julio (Cuartoscuro)

Aunque el Gobierno de México desmintió una caducidad masiva de las credenciales, la Secretaría del Bienestar mantendrá activa la renovación en julio bajo condiciones particulares.

Ante las dudas que han surgido sobre la necesidad de un cambio masivo de plásticos, el Gobierno de México confirmó que las credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no tienen fecha de vencimiento.

El marco normativo vigente estipula que el documento mantiene una validez permanente, por lo que todos los diseños emitidos en años anteriores, incluyendo los formatos de administraciones pasadas en colores rosa, azul o blanco, siguen siendo plenamente válidos en los establecimientos.

Las autoridades federales detallaron que las cadenas de autoservicio, farmacias y líneas de transporte público tienen la obligación de aceptar cualquier versión de la tarjeta, siempre y cuando sea legible y la fotografía coincida con los rasgos actuales del titular, evitando así traslados innecesarios a las oficinas para recibir atención de los ciudadanos de la tercera edad.

Excepciones que requieren actualización

A pesar de la vigencia permanente, existen causales administrativas estrictas por las cuales ciertos adultos mayores de 60 años sí deben acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar para tramitar una reposición durante el próximo mes de julio:

Casos donde las credenciales antiguas, aquellas personas que tengan el plástico con daños severos, el deterioro con el tiempo, si la foto es poco visible o los datos de identidad desgastados por el uso.

Situaciones donde el usuario haya perdido la credencial o ha sido extraída y es necesario tramitar una reposición para acreditar los beneficios en los comercios y en el transporte público.

Modificaciones forzosas debidas a cambios recientes de domicilio, errores en el nombre de la persona o fallas en la certificación del CURP ante el sistema.

Requisitos para el trámite presencial de la credencial INAPAM

Para los beneficiarios que se encuentren en los supuestos anteriores, o bien para quienes cumplan 60 años en julio y realicen su inscripción por primera vez, el trámite es gratuito y requiere acudir de forma presencial a los módulos del Bienestar, de lunes a viernes en un horario general de 8:00 a 14:00 horas.

El proceso incluye validación biométrica y la entrega del nuevo plástico toma aproximadamente unos 20 minutos.

Los documentos indispensables a presentar en original y copia son: