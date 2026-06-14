Entre relevos y casas de campaña vacías, el plantón de la CNTE se dice que el gobierno los quiere dividir

Plantón de la CNTE

A tres semanas de la instalación del plantón de la sección 22 de la CNTE en el Centro Histórico, este fin de semana el movimiento magisterial se tambaleo por primera vez desde que llegaron en la última semana de mayo; entre los días viernes y sábado pasados, se realizó una consulta a las bases de la sección para determinar si se daba una pausa al paro. Los resultados difundidos determinaron que por una mayoria de 175 votos, la huelga seguirá, aunque la difusión de algunos documentos mostró que la suma de los totales por secciones se había realizado de forma incorrecta, apuntando a una manipulación de los votos para seguir en la huelga.

Al recorrer de nueva cuenta las calles donde siguen colocadas las casas de campaña, lonas colgadas usando la infraestructura de la ciudad como punto de apoyo, los instrumentos de servicios básicos improvisados como estufas, zonas de descanso y entretenimiento, es evidente que este movimiento no tiene la misma flama ardiente con la que comenzó, pues el cansancio, la fatiga y la falta de resultados comienza a pensar en los hombros de los maestros.

Muchas casas de campaña han sido levantadas, en los primeros días de plantón incluso les hacía falta espacio en las estrechas calles que rodean al Zócalo y no habían separaciones entre sus instalaciones, parecían mueganos. Ahora, se observa un grupo de unas tres casas por un lado, por el otro una lona abandonada, en otro lado una instalación para una sola persona, incluso el ruido ha disminuido, se siente un ambiente de incertidumbre.

Plantón de la CNTE

Aunque los manifestantes, en su mayoría de formación normalista, están acostumbrados a atravesar este tipo de calamidades mientras enfrentan una lucha social, así lo describe el secretario general de la región de la mixteca, afirma que entre ellos se levantan el ánimo y recuerdan los motivos de su permanencia en este plantón. Destaca que en la consulta realizada para determinar la pausa o el seguimiento del paro, los resultados fueron transparentes ya que incluso se circularon los documentos de conteo entre los grupos de organización magisterial, y que las versiones que acusan a sus dirigentes de sabotear los resultados, forma parte de las tácticas del gobierno para dividir la lucha.

Una maestra de esta misma zona, señaló que votó por el seguimiento del paró, ya que aún no se han logrado establecer acuerdos con las autoridades federales: “nosotros venimos con el apoyo de los padres de familia. Yo no podría regresar ahora y decirle a los padres que confiaron en que vinieramos a luchar por condiciones más dignas para nuestro trabajo y la educación de sus hijos que, después de tantos días, no se logró nada y que fue una pérdida de tiempo”.

Un docente de la región de la sierra, piensa que no pudo ser posible la alteración de los resultados de la votación, dado que “los compañeros son combativos, si no quisieran estar aquí, siemplementa ya no estarían”, pero que quienes continúan enfrentando la supervivencia bajo lluvias torrenciales y calores extremos, es porque tienen fé en que, mediante el diálogo se pueda acceder a soluciones.

Mientras se preparaba para dejar el campamento, una maestra platicó que el modo de organización de la Coordinadora es así, unos se van y otros vienen para hacer relevos, porque es importante también regresar con sus familias, apuntó que la menor afluencia de miembros del movimiento es común en fines de semana por este cambio que es necesario para que recuperen fuerzas y continúen alimentando su movimiento hasta que logren los resultados deseados, pues “cueste lo que cueste, hay convicción para que esa ley del ISSSTE desaparezca.

Mientras tanto, los maestros continuarán en una huelga indefinida que podría alargarse una semana o más, pues ahora acusan a la autoridades federales de estar en una cerrazón debido a que la Presidenta no ha accedido a reunirse con ellos, y a que el viernes pasado fue cancelada una reunión que estaba agendada con las secciones de la Ciudad de México.