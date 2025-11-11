Congresistas de EU se lanzan contra PEMEX y CFE: “ponen en riesgo la relación comercial”

CFE y PEMEX Según congresistas estadounidenses, el Gobierno mexicano benefician a las empresas estatales

En Estados Unidos, un grupo de congresistas demócratas y republicanos acusan al gobierno mexicano de violar los acuerdos del T-MEC, pues se dice que benefician a las empresas Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que pone en riesgo las relaciones comerciales entre ambos países.

¿Por qué acusan a México de violar el T-MEC?

Los legisladores estadounidenses presentaron una iniciativa de ley que busca exigir al gobierno mexicano rendir cuentas por favorecer a sus empresas estatales PEMEX y CFE.

La iniciativa fue mandada por el congresista republicano, Jodey Arrington, donde afirma que la medida busca defender a los productores de energía estadounidenses y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales que se establecieron desde un principio.

“Esta iniciativa respalda al presidente Trump para exigirle cuentas a México y asegurar que nuestros acuerdos comerciales se apliquen con firmeza”.

La propuesta fue apoyada por el demócrata, Henry Cuellar, quien asegura que el objetivo es que México cumpla con lo establecido en el tratado comercial.

“Estoy liderando este proyecto de ley bipartidista para asegurar que México trate de manera justa a las empresas estadounidenses”.

También fue respaldado por organizaciones del sector energético estadounidense como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API en inglés), quienes poseen alrededor de 600 empresas petroleras y de gas, junto con la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, que cuentan con alrededor de 1000 compañías a su cargo.

Empresarios de EU exigen medidas para México

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) las asociaciones de empresas leales más grandes del país también mostraron su apoyo ante esta medida.

El vicepresidente internacional, John Murphy, señaló que es necesario darle un golpe directo y enfrentar a las políticas mexicanas que frenan la competencia, ya que “Es importante abordar los permisos de importación, la burocracia excesiva y las inspecciones injustificadas que favorecen a las empresas paraestatales mexicanas”.

Panel de arbitraje contra México

Desde la administración del presidente Joe Biden en 2022, ya se había iniciado una iniciativa formal contra la política energética impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; pero en ese momento no se convocó a un panel de arbitraje para México.

Ahora en 2025, los congresistas estadounidenses piden que, si no se llega a ser un panel de arbitraje, se le pide a la administración de Donald Trump que confronte directamente a México durante la revisión del T-MEC en 2026.