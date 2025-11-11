Qué es el ‘Triángulo Dorado’ y por qué las autoridades lo consideran base de operaciones de cárteles del narco

El Triángulo Dorado en México Especial

En una de las latitudes del territorio mexicano existe una zona que se ha convertido desde hace décadas en el epicentro de las operaciones delictivas. El ‘Triángulo Dorado’ se ha convertido en sinónimo de peligro y narcotráfico.

Desde la década de 1970, el ‘Triángulo Dorado’ ha sido un santuario para los grupos del crimen organizados que se dedican al cultivo de marihuana y amapola. Entre los cárteles que han operado en esta región se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva.

Orígenes históricos del ‘Triángulo Dorado’

El término ‘Triángulo Dorado’ fue acuñado por el gobierno de los Estados Unidos en la década de 1970, debido a la gran concentración de cultivos de marihuana y amapola en esta región, que presentaba similitudes con el ‘Triángulo de Oro’ del sudeste asiático.

La región tiene una geografía particularmente difícil: montañas elevadas, valles estrechos y caminos de difícil acceso para las autoridades mexicanas. Este lugar, que hace décadas facilitó las condiciones favorables para la siembra de enervantes, se ubica en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En el año de 1975, luego del descubrimiento de plantíos masivos de plantas de marihuana y amapola, el Gobierno en tuno, mandó a desplegar un operativo mejor conocido como Operación Cóndor, el cual tenía la finalidad de acabar con estas plantaciones mediante el uso de herbicidas.

Y es que, en aquella década, muchas minas cerraron, y las poblaciones rurales aisladas quedaron en una situación precaria, aunado a una infraestructura estatal difícil de mantener permitieron, el desarrollo de estos cultivos, como una actividad económica alternativa para subsistir.

¿Por qué es considerado una base operativa del crimen organizado?

El ‘Triángulo de Oro’ es conocido por ser un refugio para narcotraficantes y por ser la base de operaciones de capos como, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Los hermanos Beltrán Leyva, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Aguilar, Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.

Estos narcotraficantes de alto perfil han encontrado en esta zona su mejor escondite, dado que las personas originarias los protegen, ya sea por lealtad, dependencia económica o por temor a represalias.

En los últimos años, la región también ha sido vinculada con la producción de fentanilo ilícito y tráfico de armas, lo que la convierte también en un punto donde se han construido laboratorios clandestinos, así como sistemas de riego y carreteras clandestinas.

Recientemente, las autoridades localizaron más de 250 terrenos presuntamente vinculados al crimen organizado en el Triángulo Dorado, lo cual evidencia que la zona sigue operando como plataforma territorial de grupos delictivos.

Pese a los operativos, la magnitud del territorio y la complejidad del enclave siguen representando un desafío para la estrategia estatal dado la persistencia de rutas de exportación de drogas hacia Estados Unidos. No obstante, la lucha contra las actividades ilícitas en esta región aún se encuentran activas, ya que la Marina y el Ejército han establecido bases de operaciones permanentes y vigilancia con drones con la finalidad de contener el avance de los grupos delictivos en esta zona del país.