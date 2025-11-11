Reporte de carretera México-Cuernavaca, hoy martes 11 de noviembre Conoce cuál es el avance hasta el momento sobre la carretera México-Cuernavaca. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La carretera México-Cuernavaca opera con normalidad este martes 11 de noviembre, luego de registrarse un accidente en dirección Cuernavaca. Además, durante las primeras horas del día se observó niebla espesa sobre la carretera.

Accidente en la carretera México-Cuernavaca hoy martes 11 de noviembre

Este martes 11 de noviembre a las 11:15 de la mañana se reportó un cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 66 en dirección Cuernavaca.

La Guardia Nacional de Carreteras reportó en sus redes sociales que el accidente provocó el cierre a la circulación debido a que se proporcionó atención médica después de la volcadura de un tractocamión.

Pese a la información compartida, hasta el momento se desconoce si hubo heridos. No obstante, a las 13:18 horas se restableció la circulación, después de que el accidente haya sido atendido.

#TomePrecauciones en #Morelos se registra cierre total de circulación con dirección a Cuernavaca por #AccidenteVial cerca del km 066+500 de la carretera México-Cuernavaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/gF7x4F3APD — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 11, 2025

Intensa neblina en la mañana sobre la carretera México-Cuernavaca

Por otra parte, además del accidente, durante la madrugada del martes 11 de noviembre, se reportó que sobre la carretera México-Cuernavaca se vislumbró una espesa capa de neblina.

Así lo publicó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, en sus redes sociales a las 6:37 de la mañana.

La niebla se observó entre el kilómetro 39 y 40 de la carretera. Esto debido a las bajas temperaturas que se han presenciado en la Ciudad de México y el país como consecuencia del frente frío N.13.

Reporte vial actualizado en la carretera México-Cuernavaca

El reporte hasta el momento de esta tarde del martes 11 de noviembre es que la carretera México-Cuernavaca se encuentra circulando con normalidad.

La Guardia Nacional Carreteras reporta que la vialidad se encuentra libre tanto en la dirección Cuernavaca como hacia la Ciudad de México, esto después del accidente reportado en la mañana.

Asimismo, tampoco se ha registrado algún cierre o manifestaciones, por lo que puedes circular por la zona sin preocupación.