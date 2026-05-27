Terror en Guadalajara: hay un asesino serial suelto a dos semanas del Mundial 2026, advierte el New York Post

Asesino serial en Jalisco Fiscalía salió al paso de los señalamientos de un feminicida en Puerto vallarta

El diario estadounidense New York Post advirtió que hay un temor creciente ante la posible presencia de un asesino serial de mujeres en Puerto Vallarta, Jalisco, después del hallazgo de tres cuerpos en un periodo de 11 días . El caso ocurre mientras Guadalajara se prepara para recibir partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La publicación retomó las investigaciones abiertas por las autoridades de Jalisco tras el hallazgo de tres mujeres asesinadas con características similares. De acuerdo con la policía municipal, las víctimas tenían tatuajes y sus cuerpos fueron localizados parcialmente desvestidos en sitios aislados del puerto turístico.

El medio estadounidense señaló que estos feminicidios volvieron a colocar a Jalisco bajo observación internacional debido a la violencia registrada en los últimos meses y al impacto que podría tener en la imagen del estado de cara al Mundial, en donde el Estadio Akron será anfitrión del México vs. Corea y el Uruguay vs. España.

¿Hay un asesino serial en Jalisco? Ficalía responde sobre los feminicidios

La Fiscalía de Jalisco informó que los tres casos continúan bajo investigación y descartó, hasta ahora, la existencia de un agresor serial. Según la dependencia, cada víctima murió por causas distintas, lo que impide establecer un patrón común entre los crímenes.

Las autoridades detallaron que una mujer murió por heridas de arma punzocortante, otra presentó indicios de envenenamiento y una tercera falleció por asfixia por inmersión. También indicaron que no existe evidencia que relacione directamente los expedientes iniciados tras los hallazgos ocurridos el 10, 15 y 21 de mayo.

El primer cuerpo fue localizado en el rancho El Pirulí; el segundo apareció sobre la carretera federal 200 frente al hotel Hyatt Ziva; el tercero fue encontrado en las inmediaciones del fraccionamiento Parque Las Palmas.

La última víctima identificada fue Elizabeth, de 22 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 29 de abril en el Estado de México. Su identidad fue confirmada por el colectivo Una Luz Para Nuestros Desaparecidos Puerto Vallarta mediante tatuajes y características físicas.

En paralelo a las investigaciones, organizaciones civiles y colectivos feministas denunciaron un incremento de la violencia contra las mujeres en Puerto Vallarta. Diversas agrupaciones exigieron acciones preventivas permanentes, mayor coordinación institucional y un mapa municipal de zonas de riesgo.

New York Post hace un recuento de la violencia en Jalisco

El New York Post también vinculó el clima de inseguridad con la actividad del crimen organizado en Jalisco tras los hechos violentos registrados en febrero, cuando bloqueos y vehículos incendiados se multiplicaron en distintos municipios después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El medio recordó además que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Jalisco entre las entidades donde recomienda reconsiderar los viajes debido a problemas de seguridad.

La publicación añadió que Guadalajara enfrenta además la crisis nacional de desapariciones. Organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas señalaron recientemente que México acumula más de 130 mil desaparecidos registrados oficialmente.

Mientras continúan las indagatorias, colectivos locales difundieron medidas de autocuidado dirigidas a mujeres, entre ellas compartir ubicaciones en tiempo real, evitar traslados nocturnos en solitario y activar funciones de emergencia en teléfonos móviles.