Se mantiene prueba PISA en México: Mario Delgado; analfabetismo será erradicado de país en 2026, garantiza

El secretario de Educación, Mario Delgado anunció ante senadores que resultados de la prueba PISA se presentarán hasta diciembre del 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) nunca se ha suspendido e incluso se mantendrá en México y garantizó que el analfabetismo será erradicado en el país en 2026,, logro que será reconocido por la UNESCO con el izamiento de la bandera blanca, símbolo internacional de una nación que garantiza el derecho universal a leer y escribir.

Ante senadores, Delgado rechazó las críticas de la oposición por desestimar los resultados de la prueba PISA que ha evidenciado un gran rezago de estudiantes mexicanos en varias materias como matemáticas, y recalcó que la política educativa de México no se puede conducir a través de este instrumento de la OCDE.

Delgado insistió en que la prueba PISA se mantendrá en México pero aclaró que los resultados del estudio internacional coordinado por la OCDE que evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, no se darán a conocer este año sino hasta diciembre del 2026.

“Del 31 de marzo al 13 de mayo de 2025, se realizó la prueba Pisa en 297 escuelas de todo el país, 242 de media superior y 55 de secundaria, en total participaron 7 mil 847 estudiantes, repito 7 mil 847 estudiantes participaron en la prueba Pisa, los resultados se van a difundir en diciembre de 2026”, aseveró

Cuestionado por la oposición sobre la cancelación de la Prueba PISA lo que impedirá una evaluación real de donde está México en materia de educación, el funcionario federal aclaró que dicha prueba nunca se ha suspendido desde el año 2000

“Hay muchos mitos en torno a la participación de nuestro país en Pisa, nunca se ha interrumpido, nuestro país ha participado en Pisa desde el año 2000, llevamos ocho ciclos de manera ininterrumpida, la última prueba Pisa se aplicó justamente en este año”, aseveró

Ante legisladores de la Cámara Alta, Delgado Carrillo, reveló que la prueba Pisa continuará aplicándose en los próximos años.

“La siguiente por ejemplo va a ser en 2029 en cuatro años, va a evaluar a los adolescentes que tienen 11 años, es decir, los que aprendieron a leer y escribir en la pandemia y los primeros niños que van a ser evaluados bajo el modelo de la nueva escuela mexicana, pues será en la prueba Pisa 2033…”

Sin embargo, afirmó que la prueba Pisa es insuficiente y México no guiará su política educativa con base en este instrumento., por lo que ahora se aplica el programa de Ejercicios Integradores de Aprendizaje.

“Pues resulta que más de 46 mil escuelas quisieron participar de forma voluntaria, estamos hablando, comparemos con Pisa, Pisa es una muestra, dijimos que participaron 297 escuelas. En los ejercicios integradores de aprendizaje participaron 51 mil 896 escuelas, Pisa es claramente insuficiente para un objetivo de mejorar la educación”.

Asimismo desestimó las críticas por la desaparición de los órganos encargados de evaluar el desempeño de los docentes en el país y reviró que no se requerían, pues esas actividades las realiza la Secretaria a su cargo.