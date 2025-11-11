Senado hará “modificaciones de fondo” a minuta sobre extorsión que aprobaron diputados

Los coordinador de Morena en san Lázaro y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente (Daniel Augusto)

La minuta sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión sufrirá modificaciones de fondo antes de ser aprobada por el pleno del Senado sobre todo en la reducción de penalidades a este delito pues ello puede beneficiar a personas que ya están procesadas y permitir que salgan en libertad.

Otro punto de revisión es el relativo a las sanciones para funcionarios públicos involucrados en actos de extorsión, así como la precisión técnica de las conductas y la especialización de las unidades de investigación.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral recalcó que “hay algunas modificaciones de fondo” y previó que el dictamen esté listo para votarse en comisiones a más tardar el próximo martes, y posteriormente en el pleno.

Detalló que se analizan tres grandes bloques de cambios, entre ellos, el relativo a las penalidades, pues reducir la media aritmética del delito podría beneficiar a personas ya sentenciadas por efectos del artículo 14 constitucional.

“Bajar las penas podría generar efectos retroactivos en beneficio de quienes hoy están procesados o sentenciados por extorsión. Aunque fueran pocos casos, debemos tener mucho cuidado”, advirtió.

Corral explicó que la nueva legislación tendrá carácter nacional, por lo que todas las entidades deberán contar con unidades especializadas en la persecución de este delito.

Explicó que el dictamen se encuentra en una fase de revisión detallada junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, con quien ha sostenido reuniones técnicas.

“Las prisas y los fast track no son buenos mecanismos ni son buenos consejeros, resultan luego errores, omisiones o malas redacciones. Entonces nos hemos dado el tiempo necesario. Puedo decirles que ya estamos en tiempo de poder generar un dictamen sobre la minuta”, indicó

En tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández confirmó que existe ya una ruta acordada entre la presidencia del Senado y las comisiones involucradas para destrabar la minuta.

“Es probable que el martes de la próxima semana estemos votándolo, vamos a trabajar, o van a trabajar al interior de comisiones y seguramente habrá reunión de comisiones, o el lunes por la tarde o el martes por la mañana, si se da el martes en la mañana, estaríamos votando extorsión hacia la tarde, noche, la minuta, estamos proponiendo desde el Senado algunos ajustes, vamos a trabajar en ellos”, adelantó.

El también presidente de la Jucopo coincidió con Corral en que la extorsión es uno de los delitos más sensibles que enfrenta el país, y que por ello se están revisando las penalidades y las agravantes a partir de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es un delito que debe revisarse a profundidad. Hay inquietudes fundadas sobre los efectos que podría tener una reducción de penas, y eso es lo que estamos corrigiendo”, señaló.

López Hernández precisó que, además de las comisiones dictaminadoras, se mantendrá diálogo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para asegurar la congruencia de los cambios propuestos.