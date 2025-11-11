Siete estados concentran el 51% de los homicidios dolosos en México, informa el SESNSP

Siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos en el país, reveló Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia de prensa matutina de este lunes.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva con corte al 31 de octubre de 2025, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales, el promedio diario de homicidios dolosos registró una tendencia sostenida a la baja durante los primeros diez meses del año.

Figueroa detalló que, en enero de 2025, el promedio diario era de 77.1 homicidios, mientras que en octubre descendió a 54.5, es decir, 32 casos menos por día. En comparación con septiembre de 2024, la disminución equivale a una reducción del 37% a nivel nacional.

A pesar del descenso, la funcionaria advirtió que siete estados de la República concentran el 51% de los homicidios dolosos, por lo que se mantienen bajo vigilancia prioritaria.

“En lo que va del año, de enero a octubre de 2025, son siete entidades las que concentran prácticamente la mitad, es decir, el 51% del total de los homicidios dolosos del país”, explicó Figueroa Franco.

Los estados con mayor incidencia

De acuerdo con los datos del SESNSP, las entidades con mayor porcentaje de homicidios dolosos entre enero y octubre de 2025 son:

Guanajuato, con el 11.1% del total nacional. Chihuahua, con 7.6%. Baja California, con 7.3%. Sinaloa, con 7.1%. Estado de México, con 6.6%. Guerrero, con 5.7%. Michoacán, con 5.6%.

Para el mes de octubre, la lista de entidades con mayor incidencia se modificó ligeramente: Chihuahua encabezó el registro con 9.2% del total nacional, seguida de Guanajuato (8.6%), Sinaloa (7.7%), Baja California (7.2%), Estado de México (7.1%), Michoacán (6.4%) y Morelos (5%).

Comparativo histórico y avances

Figueroa destacó que, en comparación con los registros de 2018 a 2025, el promedio diario anual de homicidios dolosos ha disminuido 34%, pasando de 100.5 casos diarios en 2018 a 66.1 casos en 2025 (corte a octubre).

Asimismo, al comparar los periodos enero-octubre de 2024 y 2025, 26 entidades federativas lograron reducir su promedio diario de homicidios dolosos. Entre los estados con mayores descensos se encuentran Zacatecas (-70.5%), Chiapas (-58.7%) y Quintana Roo (-57.3%).

La titular del SESNSP subrayó que, al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en septiembre de 2024, Guanajuato encabezaba los niveles más altos de homicidios en el país. Sin embargo, pese a un repunte temporal a finales de 2024, la entidad lleva ocho meses consecutivos con tendencia a la baja.

“La reducción en los homicidios refleja el impacto de las estrategias de prevención, atención a las causas y coordinación con las entidades federativas”, enfatizó Figueroa Franco.

Con estos resultados, el gobierno federal reafirma su compromiso de continuar con las acciones para disminuir la violencia y fortalecer la seguridad pública en todo el país.