Autopista México-Querétaro hoy: reporte del tráfico y bloqueos este 12 de noviembre

Autopista La autopista México-Querétaro es una de las más transitadas en el país. (Pexels.)

Una de las principales arterias que conectan a la capital del país con el resto de la república mexicana es la Autopista México-Querétaro, la cual, al mismo tiempo, es una de las más conflictivas, ya sea por el tráfico, por bloqueos o por accidentes.

Hoy el tráfico en la autopista México-Querétaro presenta, con corte a las 12:30 horas de este miércoles 12 de noviembre, condiciones mayormente fluidas, aunque con puntos puntuales de atención.

CAPUFE publicó, durante la madrugada, que el tramo del km 36 en dirección a Querétaro, donde se registró un accidente, ya opera con normalidad. No se reportaron cierres totales de la vía al momento de los últimos tuits, lo que indica, por ahora, que los desvíos mayores se han resuelto.

Aun así, pese a ello, los usuarios deben transitar con precaución en la autopista, especialmente en zonas de maniobra.

¿Cómo va la autopista México-Querétaro hoy 12 de noviembre de 2025?

Las causas identificadas para la afectación del tránsito hoy incluyen principalmente: un accidente en el km 36 en dirección a Querétaro, que motivó reducción de carriles. No se reportaron hoy obras de mantenimiento mayores ni condiciones meteorológicas adversas como lluvia o tormenta que afecten el flujo, según los informes disponibles.

Tampoco se reportaron bloqueos por manifestaciones o transporte pesado en este momento.

El tramo concreto señalado por CAPUFE es el km 36 en dirección a Querétaro, donde se indicó “reducción de carriles” por atención a accidente.

En otros tramos, hasta la hora del reporte no se disponen de datos específicos de otro kilómetro con congestión severa.

¿Cuánto toma el trayecto en la México-Querétaro?

CAPUFE no publicó en sus tuits una estimación exacta del tiempo de recorrido total de la autopista para hoy, en las primeras horas de la madrugada.

En condiciones ideales, el trayecto completo suele cubrirse en alrededor de 2:30 horas según tránsito fluido general, según Google Maps.

Dado el accidente puntual en el km 36, los conductores podrían experimentar demoras leves, quizá de 10-20 min adicionales en ese tramo.

CAPUFE recordó que en caso de fallas mecánicas como batería descargada, neumático ponchado o falta de agua para radiador, los automovilistas pueden solicitar auxilio gratuito al número 074 o mediante su cuenta en X.