¿Cuántos años tiene AMLO y dónde vive el expresidente de México?

Andrés Manuel López Obrador y su rancho "la chingada" en Chiapas

Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, una comunidad del municipio de Macuspana, Tabasco. El expresidente tiene actualmente 71 años y, desde que concluyó su mandato el 30 de septiembre de 2024, se ha mantenido alejado de los reflectores y de la actividad política.

Durante su sexenio (2018-2024), López Obrador encabezó la llamada Cuarta Transformación, un proyecto político que buscó reestructurar las políticas económicas y sociales del país, con un fuerte enfoque en el combate a la corrupción, la austeridad gubernamental y el apoyo a los sectores más pobres.

¿Dónde vive AMLO tras su retiro de la política?

Fiel a su palabra, el exmandatario decidió retirarse por completo de la vida pública al término de su presidencia. Actualmente, reside en su finca “La Chingada”, ubicada en el municipio de Palenque, Chiapas, un lugar que el propio López Obrador mencionó en varias ocasiones como su refugio personal y espacio de descanso.

Esta propiedad, rodeada de vegetación y alejada del bullicio urbano, ha sido el sitio donde el exlíder de Morena ha decidido pasar su retiro junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lejos de la política y los medios de comunicación.

A sus 71 años, Andrés Manuel López Obrador se mantiene como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia moderna de México, pero ahora desde el silencio y la tranquilidad de su retiro en Chiapas.