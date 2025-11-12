Desaparece Mariana Valeria Ibarra, hija de madre buscadora en Irapuato

Mariana Valeria Ibarra, joven de 19 años desaparecida Hija de madre buscadora desaparecida en Irapuato

La desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, de 19 años, ha generado gran preocupación en el municipio de Irapuato, Guanajuato, no sólo por su juventud, sino porque es hija de una madre buscadora, integrante del colectivo Hasta Encontrarte.

De acuerdo con el reporte, la joven fue vista por última vez el martes 12 de noviembre de 2025, cuando salió de su domicilio en la colonia Esfuerzo Obrero con destino a una tienda cercana. Desde entonces, su familia no ha tenido contacto con ella ni sabe de su paradero.

El colectivo Hasta Encontrarte emitió una alerta para pedir apoyo ciudadano y exigir la intervención inmediata de las autoridades estatales.

Según la ficha de búsqueda, Mariana Valeria vestía una bermuda roja y una sudadera gris con letras al momento de desaparecer.

Entre sus señas particulares, destacan varios tatuajes visibles: las palabras “cereza” y “pastel de mofi” debajo de los ojos, unas manitas y la imagen de la Virgen de Guadalupe en el chamorro izquierdo.

La voz de las madres buscadoras

Las compañeras del colectivo expresaron su indignación ante el hecho, subrayando la ironía y el dolor que representa que una madre que dedica su vida a buscar desaparecidos ahora deba buscar a su propia hija.

“Sabemos lo que significa esta angustia, pero ahora le tocó a una de nosotras vivirla en carne propia. No descansaremos hasta encontrarla”, expresaron en redes sociales.

Guanajuato se mantiene entre los estados con mayor número de personas desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos reiteraron la urgencia de que la Fiscalía General del Estado active los protocolos de búsqueda inmediata y coordine esfuerzos con los colectivos locales para localizar a Mariana Valeria con vida.

Llamado a la ciudadanía

La familia de Mariana y el colectivo Hasta Encontrarte solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a su localización.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima al 089, o bien al número de emergencia 911.