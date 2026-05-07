Inicia el torneo de fútbol Street Child World Cup IMSS 2026

Mundialito en Oaxtepec El Centro Vacacional Oaxtepec del IMSS, sera escenario del Street Child World Cup IMSS 2026, del 9 al 13 de mayo en el que participarán 30 equipos integrados por jóvenes provenientes de contextos vulnerables de 21 países

En el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la inauguración del torneo de fútbol Street Child World Cup IMSS 2026 en el Centro Vacacional Oaxtepec en el estado de Morelos.

En el Centro Vacacional Oaxtepec del 9 al 13 de mayo próximos, participarán 30 equipos de 21 países en las eliminatorias de este torneo, y la final se disputará el 14 de este mes en el Parque Ecológico Lago de Texcoco en el Estado de México.

En representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales, Luis Iván Camacho Morales, indicó que el fútbol es una forma de decir “aquí estamos, contamos e importamos... Cada pase, cada gol y cada jugada durante esta competencia, serán actos de salud, expresiones de vida y comunidad; todo esto como una prueba de que cuando se generan oportunidades, el cuerpo y el espíritu encuentran caminos para fortalecerse”.

El director ejecutivo de Fútbol Más México, Ignacio Gómez, agradeció el apoyo del IMSS para realizar ese magno evento, porque cientos de jóvenes han cruzado muchas fronteras para estar en México, lugar en donde dijo: “ustedes son lo más importe, y ustedes son la Copa del Mundo que importa”.

Asimismo, el director ejecutivo de Street Child United, John Wroe, agradeció al IMSS por demostrar que son grandes anfitriones y porque siempre transmiten sus organizadores una gran solidaridad y hospitalidad desde su llegada a México.

Durante la inauguración, se realizaron bailes típicos mexicanos, una presentación de lucha libre, así como un gran espectáculo de juegos pirotécnicos.

En el evento estuvieron presentes, el coordinador Técnico de Cultura Física y Deporte, Héctor García Antonio; la titular del IMSS en Morelos, Mónica Arriaga Arroyo, el subdirector de Cultura Física en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Oscar Soto Carrillo; la coordinadora del Parque Ecológico Lago de Texcoco, Vanessa Bohórquez López; e invitados especiales como los luchadores Tinieblas y Alushe, José de Jesús Ramírez Ruvalcaba, Manuel Negrete, Arias, Judith Díaz González, Félix Cruz Barbosa, Ana María Torres Ramírez, entre otras personas.