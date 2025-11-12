¿Habrá clases el 20 de noviembre de 2025 en México? Esto es lo que dijo la SEP

Cada 20 de noviembre, pueblo mexicano retoma las banderas con el objetivo de celebrar la Revolución Mexicana, lo que abre paso a dudas comunes como la actividad escolar. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dejó clara su postura y lo que deberá ocurrir dentro de las aulas.
De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, sí habrá clases el 20 de noviembre de 2025 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional.
Esto se debe a que, gracias a la Ley Federal del Trabajo, el día de descanso obligatorio se traslada al tercer lunes del mes, en este caso, el lunes 17 de noviembre de 2025, a modo de que exista un fin de “semana largo”.
Esto significa que si eres padre, madre de familia o estudiante, no debes planear un “puente” desde el jueves 20 de noviembre, sino uno del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.
¿Por qué se recorre el día feriado al lunes y quiénes lo toman?
De acuerdo con las autoridades, esta práctica busca unificar los descansos largos en días lunes, favoreciendo la organización escolar de alumnos y docentes, así como la laboral, además de permitir un mayor descanso para las familias.