¿Quiénes son ‘Los Murciélagos’?: el grupo del Ejército Mexicano que busca pacificar Michoacán

"Los Murciélagos" Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, son enviadas a Michoacán para Combatir los a los cárteles

El pasado fin de semana, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el ejército mexicano desplegó un total de 180 elementos de Fuerzas Especiales, conocidos como “Los Murciélago” por su capacidad para operar en la oscuridad, en cinco municipios estratégicos de Tierra Caliente: Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana,

Los operativos forman parte de un programa que inició el 8 de noviembre, que incluye a mil 980 efectivos de la Guardia Nacional, además de cinco helicópteros de la Fuerza Aérea.

¿Qué son las tropas especiales “Los Murciélagos”?

Los llamados “Los Murciélagos” son una unidad de élite entrenada para moverse en silencio por la oscuridad y operando en condiciones extremas.

Dentro de su grupo destacan francotiradores, especialistas en explosivos y equipos de combate en montaña, junto con soldados expertos en infiltración y exfiltración.

Armamento que utilizan

El equipo también cuenta con drones tácticos, sistema para bloquear aeronaves no tripuladas, vehículos detectores y neutralizadores de mina, además de una red de videovigilancia en tiempo real.

Los elementos operan con armamento y tecnología de punta, entre los que destacan rifles FX-05 Xiuhcoatl, Sig Sauer-516, FN SCAR, pistolas Glock 17 y Beretta 92, subfusiles MP5, ametralladoras FN Minimi, fusiles de precisión Barret M82 y lanzagranadas M203 y Milkor MGL.

Se mueven a través de helicópteros UH-60 Black Hawk, Mil Mi-17, Bell 212 y 412, además de vehículos blindados MATV Oshkosh y Plasan Sand Cat, motocicletas todoterreno y botes de asalto.

¿Cómo se ingresa al grupo “Murciélagos”?

El proceso para entrar a Los Murciélagos es altamente selectivo, pues los aspirantes deben ser soldados activos, aprobar pruebas físicas y de confianza, superar cursos de comando y completar entrenamiento avanzado.

Tan solo el 20 por ciento de los aspirantes logran aprobar con éxito los requerimientos para formar parte de este grupo de élite.

Estados donde se desplegaron los “Murciélagos”

Las tropas se desplegaron en Michoacán, en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora y Pátzcuaro, bajo el mando de las 21/a y 43/a Zonas Militares, para reforzar la seguridad de la región.

Enfrentamiento con carteles en Tierra Caliente

La principal misión del grupo “Los Murciélagos” es combatir los carteles que se encuentran en la zona, como la alianza de grupos locales conocida como Cárteles Unidos o Resistencia, encabezada por Juan José Álvarez Farías, “El Abuelo”, quien era un expolicía comunitario.

De acuerdo con reportes militares, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene el control de amplias zonas de Tierra Caliente, con presencia destacada en Tepalcatepec.

También se tienen en la mira grupos unidos a la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y el Cártel del Golfo, con operaciones concentradas en Apatzingán, Buenavista y Coalcomán.

Con la gran capacitación previa que tienen que tener los militares, junto a su labor actual, el grupo Murciélagos se convierte en una de las fuerzas más fuertes del Ejército Mexicano.