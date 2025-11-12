Reporte actualizado: bloqueos carreteros hoy jueves 13 de noviembre

Reporte de carreteras para hoy jueves 13 de noviembre Reporte actualizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)

En el contexto de las manifestaciones, los bloqueos se han convertido en el pan de cada día para los automovilistas que transitan en las principales carreteras del país. Por lo que hoy jueves 13 de noviembre, te compartimos el reporte actualizado de carreteras, para que puedas considerar las rutas más convenientes y no te quedes varado.

Capufe es un organismo descentralizado del Gobierno de México encargado de la construcción, operación y mantenimiento de caminos y puentes federales, quien realiza un reporte diario y actualizado de la situación en carreteras y caminos del país.

¿Habrá bloqueos carreteros hoy 13 de noviembre?

Con información actualizada de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), te compartimos el siguiente reporte de bloqueos carreteros ocasionados por fallas mecánicas, accidentes y presencia de manifestantes:

Se reporta carga vehicular en la autopista Isla–Cosoleacaque, Plaza de Cobro Acayucan, en dirección a Cosoleacaque, hasta el momento sin reporte de incidente.

La carretera México–Querétaro presenta carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Jorobas. Al momento, no se reportan incidentes, en esta vía de comunicación, una de las principales conexiones con la Ciudad de México. Sin embargo, el flujo es lento, por lo que se recomienda tomar precauciones y salir con tiempo.

Se presenta un cierre parcial de circulación en la autopista Tecate–La Rumorosa, km 100, dirección Tecate. Continúa la reducción de carriles por atención al accidente; al momento se realizan labores de limpieza.

Capufe reporta bloqueos por presencia de manifestantes; se presume que se trata de productores agrícolas de la región de Guasave, Sinaloa.El bloqueo se localiza en la carretera Guamúchil–Guasave, Puente Sinaloa, en ambos sentidos, a la altura de la Plaza de Cobro Puente Sinaloa. Al momento no se informa de un cierre a la circulación.

Recomendaciones de Capufe para los conductores antes de salir a carretera

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) recomienda a los conductores revisar el aceite del motor antes de salir a la carretera. Esto evitará que la fricción incremente la temperatura fuera del rango normal del funcionamiento del auto.

En México se registran anualmente entre 15 mil y 16 mil accidentes de tránsito, lo que equivale a 45 accidentes diarios, según información del INEGI. Por ello, se recomienda a los automovilistas y transportistas tomar las medidas de precaución antes y durante su tránsito en carretera.