Responsabiliza “Somos México”a Sheinbaum de eventual violencia en marcha de este 15 de noviembre

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes de Somos México Crédito: Especial

La organización Somos México integrado por miembros de la llamada Marea Rosa, responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier acto de violencia y provocación contra la marcha de la llamada generación Z programada para este sábado 15 de noviembre en protesta por la violencia que se registra en el país y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Responsabilizamos a Claudia Sheinbaum de cualquier acto de violencia y provocación contra ciudadanas y ciudadanos que marcharan en ejercicio de libertades constitucionales, y en rechazo a la violencia y el asesinato de Carlos Manzo”, estableció

Asimismo acusaron a la Presidencia de la República de tratar de intimidar a los jóvenes mediante infiltrados en el movimiento y anuncios de que acudirá el llamado “bloque negro”, un grupo de choque que vandaliza e incurre en destrozos y agresiones en las diferentes marchas que se han realizado por parte de otras organizaciones y movimientos.

Guadalupe Acosta Naranjo y Amado Avendaño, unos de los dirigentes de Somos México deslindaron a esa organización de la autoría de esa marcha y tratar de involucrar a los grupos opositores para “golpear” y deslegitimar las causas de este movimiento de la generación Z.

Acosta Naranjo deslindó a este movimiento de esa marcha pero anunció que si se sumaran en apoyo a esta causa y al movimiento del sombrero que encabezan pobladores de Uruapan en protesta por el asesinato de Carlos Manzo.

Recordó que fue el propio diputado Carlos Bautista Tafoya quien anunció la incorporación de su movimiento a la marcha de este 15 de noviembre para exigir justicia por el asesinato de su líder Carlos Manzo y que se pacifique el país.

Acosta Naranjo explicó que a partir de esta decisión del movimiento del sombrero cambia el panorama de la marcha y ahora se sumarán más contingentes pues “hay una gran indignación” por este crimen de Estado.

“Por eso se han incrementado los ataques al Movimiento del Sombrero y a la esposa de Manzo, Grecia Quiroz quien no se doblegó a la presidenta Claudia Sheinbaum”, aseveró

Acosta llamó a la población a no dejar solos a estos movimientos y acudir a la marcha vestidos de blanco aunque respetando que es la generación Z y el movimiento del sombrero los que encabezan esta protesta.