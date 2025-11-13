¿Abren los bancos el lunes 17 de noviembre en México? El lunes 17 de noviembre es día feriado en México; conoce si abrirán todos los bancos. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM (Isaac Esquivel Monroy)

Si necesitas realizar alguna operación en el banco, no lo aplaces, pues el lunes lo encontrarás cerrado. Conoce cuáles son los bancos que no prestarán servicios en sus instalaciones este lunes 17 de noviembre por ser día feriado.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado que el próximo lunes 17 de noviembre será día feriado para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV.

Al encontrarse cerrada la mayoría de los bancos este lunes 17, la CNBV recomienda a los usuarios tomar precauciones y prever las operaciones para que no tengan ninguna dificultad.

¿Qué bancos van a cerrar este lunes 17 de noviembre?

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estas son las instituciones financieras que no abrirán el lunes 17 de noviembre:

Bancos, instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, fondos de inversión, uniones de crédito, sofomes reguladas, cajas populares, entre otras.

Toda institución que esté regulada por la CNBV debe cerrar obligatoriamente en esta fecha. Aunque también se establece que, si la institución quisiera abrir, podría hacerlo solamente indicando en qué ciudades abrirán y qué operaciones harán.

Por lo que, si te interesa algún banco en específico, tendrás que estar al pendiente del anuncio de la institución. Asimismo, deberás considerar que, si abren en día feriado, algunas operaciones se liquidan hasta el siguiente día hábil.

¿Qué operaciones no suspenderán sus actividades?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha aclarado que, pese al cierre de las instalaciones de los bancos, los pagos con tarjeta de débito o crédito, así como los cajeros automáticos, ese día continuarán funcionando con normalidad.

¿Qué instituciones bancarias sí estarán abiertas?

Es importante mencionar que no todas las instituciones bancarias estarán cerradas, pues hay algunas que operarán con regularidad si así lo desean.

Y estas instituciones que podrán operar, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son los almacenes generales de depósito y casas de cambio y otras que no estén contempladas en la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuáles son los días feriados que restan para este 2025?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, estos son los días feriados que restan para este 2025:

El 12 y 25 de diciembre.

Además de los fines de semana, que son considerados días inhábiles.