Amenaza CNTE con estropear Mundial 2026 si demandas no se resuelven

CDMX — Tras las primeras horas del paro nacional de labores de 48 horas que arrancó este jueves la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el líder de la Sección 34 de Zacatecas, Heriberto Fraustro, anunció que de no resolverse sus demandas, la disidencia magisterial tomará acciones contra la realización del Mundial 2026.

El dirigente de la disidencia magisterial acusó que el actual gobierno federal da continuidad a una política laboral en la educación, sólo ha ofrecido mesas dilatorias, sus afirmaciones están lejos de la realidad que viven miles y miles de maestros a lo largo y ancho del país, buscan confundir y confrontar a la sociedad, desacreditando el carácter legítimo de la protesta social, al afirmar que realizaremos acciones para afectar a la población.

“

A partir de nuestros espacios de toma de decisiones emplazamos al Estado Mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la educación o de lo contrario accionaremos en el marco del mundial de Futbol 2026, nos pronunciamos en la exigencia al gobierno federal de cumplimiento al acuerdo de no represión administrativa y de cualquier tipo, por la devolución inmediata de los descuentos aplicados a los trabajadores de la educación y la reinstalación de los cesados de todo el país”, advirtieron en un posicionamiento los integrantes de esta sección de la CNTE.

“Los maestros del caos”, como ya se les conoce a los disidentes, lanzaron consignas por los diferentes puntos de sus bloqueos viales.

“Va a caer, va a caer, va a caer”, esta valla va a caer".

En el frontispicio de la Cámara de Diputados, la CNTE lanzó: “¡Si no hay solución, no habrá mundial!"

La coordinadora anunció que se encuentra en la construcción de una ruta de movilización nacional emergente con paros escalonados de 24, 48 y 72 horas rumbo a la reactivación de la siguiente etapa de la huelga nacional ante la falta de solución a las demandas por la abrogación de las reformas a la Ley del ISSSTE 2007 y Educativa Peña-AMLO, la reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la Presidenta de la República, así como la atención de las mesas tripartitas de los diferentes contingentes con carácter resolutivo, en ese marco implementamos acciones centrales en Ciudad de México como el cerco a Palacio Nacional y toma del Congreso de la Unión, con replicas en los estados donde la CNTE tiene presencia, “deslindándonos de las acciones de la derecha oportunista”.