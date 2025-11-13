La Lotería Nacional devela billete conmemorativo por la Promulgación del Estatuto Jurídico de la FSTSE

Este jueves La Lotería Nacional develó el billete para el Sorteo del Zodiaco 1728, en conmemoración del aniversario de la creación y promulgación del estatuto jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

El sorteo se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre y contará con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 24 millones de pesos en una emisión de 2 millones cachitos.

La directora general de la Lotería Nacional Olivia Salomón reconoció durante el evento la importancia de la FSTSE ya que desde su creación en 1938 se convirtió en pilar del estado mexicano y en ejemplo de organización y fortaleza institucional, y que nació para unir a quienes, desde el servicio público sostienen el funcionamiento del país y para garantizar que la justicia laboral no fuera solo un ideal, sino una realidad tangible.

Durante el evento, fue reconocida la aportación del líder sindical, Joel Ayala Almedia, a quien el presidente del sindicato, Marco Antonio García Ayala, describió como un hombre con una trayectoria “marcada por la defensa inquebrantable de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado gracias a su labor, visión y liderazgo”.

El billete conmemorativo lleva la imagen de Joel Ayala Almedia en reconocimiento a sus aportaciones al sindicato, y la del General Lázaro Cardenas, ya que el Estatuto nació de su visión como Presidente de la República.