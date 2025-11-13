“Por fin una Corte que falla a favor del pueblo”, celebran Morena, PT y PVEM en Senado fallo contra Grupo Salinas

Senado de la República (Graciela López Herrera)

Las bancadas de Morena, PT y PVEM en el Senado expresaron su reconocimiento al fallo de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al desechar una serie de amparos, obliga a grupo Salinas que encabeza el empresario Ricardo Salinas Pliego a pagar más de 48 mil millones de pesos por pago de impuestos atrasados y recalcaron que “por fin México tiene una Corte que falla a favor del pueblo”.

“Finalmente, México tiene una Corte que falla a favor del pueblo que le otorgó su confianza y su voto, y en contra de los privilegios que durante años protegieron a los más poderosos”, celebraron las bancadas oficialistas

Con esta resolución---agregaron--, la justicia deja de servir a intereses particulares y vuelve a colocarse del lado del país y de quienes nunca han tenido voz.

En un comunicado recordaron que la sentencia obliga al pago de más de 48 mil millones de pesos que se traducirán en pensiones, apoyos y becas para millones de familias y recalcaron que cuando la justicia actúa con honestidad, también se convierte en bienestar para el pueblo.

“Reconocemos la labor de las y los nuevos ministros, pues han resuelto un caso emblemático que durante décadas estuvo marcado por influencias, evasiones y dilaciones. Felicitamos su firmeza frente a los intentos del grupo empresarial involucrado, que buscaba evadir su responsabilidad”, indicaron

En este contexto, resaltaron que esta resolución abre el camino para desahogar los litigios que por años estuvieron archivados o protegidos por la antigua Corte, y que hoy podrán atenderse con justicia ejemplar.

“Por encima de la ley, nadie; y al margen de la ley, nada”, destacaron

Este jueves, la (SCJN) resolvió que Grupo Salinas deberá pagar los 33 mil 306 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con recargos suma poco más de 48 mil pesos tras perder sus litigios fiscales.

En tanto la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aseveró que la aplicación de la ley en México es pareja para todas y todos, y que la justicia fiscal es clave para fortalecer al país.

“La Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas deberán cubrir un adeudo fiscal que supera los 33 mil millones de pesos”, señaló.

Recalcó que en México, la ley es pareja para todas y todos, y que la justicia fiscal es clave para seguir fortaleciendo al país.