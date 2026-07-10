¿Quién es el francotirador de Puebla? Vecinos señalan a posible responsable tras nuevo ataque en la Vía Atlixcáyotl

Tirador de Atlixcáyotl Alrededor de 10 casos de agresiones con arma de fuego han sido atribuidos al “Tirador de Atlixcáyotl”, quien ha aterrorizado la importante vialidad de Puebla desde inicios de año y cuya identidad podría corresponder a un universitario, según señalamientos de vecinos.

A inicios de este año comenzaron a surgir múltiples reportes de agresiones con arma de fuego en la Vía Atlixcáyotl, importante vialidad de la zona metropolitana de Puebla que une a la ciudad con el pueblo mágico Atilxco; de acuerdo con información difundida la madrugada del jueves 9 de julio de 2026, el atacante de identidad todavía desconocida e identificado como “Tirador de Atlixcáyotl", sumó su ataque número 12 cuando el conductor de un Volkswagen Pointer escuchó una detonación mientras transitaba a la altura de la zona de Angelópolis.

Este nuevo incidente ocurrió ante la presencia del operativo de vigilancia reforzado que mantienen las autoridades sobre la Vía Atlixcáyotl desde el comienzo de los ataques y apenas unas horas después de que Francisco Sánchez González —titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla— informara que el presunto culpable había sido plenamente identificado.

Según lo señalan personas vecinas de la zona Geo Villas Santa Clara, el “Tirador de Atlixcáyotl" podría tratarse de un estudiante de una universidad prestigiosa de paga que fue captado haciendo presuntas detonaciones desde su departamento.

¿Quién es el responsable de los ataques con arma de fuego en la Vía Atlixcáyotl?

Tras siete meses desde el comienzo de los ataques del “Tirador de Atlixcáyotl" en Puebla, el titular de la SSEP determinó que las agresiones registradas en dicha vialidad habrían sido cometidas por una sola persona, añadiendo que la corporación ya tenía identificado un masculino como el posible autor de los eventos; según datos de la investigación, no contemplan cómplices.

El secretario evitó revelar la identidad del sospechoso para no afectar la indagatoria, no obstante, personas vecinas de la zona y especulaciones en redes sociales surgidas al detectar cuentas de “contenido sospechoso” han señalado al posible responsable de los ataques con arma de fuego en Puebla.

Uno de ellos podría tratarse de un estudiante universitario después de que, tras videos difundidos en redes, fuera captado realizando presuntas detonaciones desde un departamento ubicado en la Torre Nducha.

Aparentemente —según señalaron los testimonios de habitantes reportados por el medio local Diario Cambio—, el ocupante del inmueble fue visto por residentes manipulando lo que podría tratarse de un arma y apuntando hacia viviendas cercanas; estas declaraciones afirmaron que varios disparos impactaron en ventanas, tinacos y vehículos, con saldo de daños materiales.

Por otra parte, un influencer poblano también ha sido señalado como presunto culpable de los ataques con arma de fuego en la Vía Atlixcáyotl, teniendo por base el uso de un láser hacia vehículos desde su ventana sobre esta avenida principal, acto que registró públicamente en sus redes sociales.

Sin embargo, el creador de contenido señalado se pronunció ante las acusaciones a través de un video publicado en su cuenta oficial en el que negó estar involucrado, justificando que utiliza el dispositivo de láser para señalar a ladrones de autopartes en la zona.

La identidad del “Tirador de Atlixcáyotl" permanece sin ser revelada ante el público, no obstante, Idamis Pastor Betancourt —fiscal general de Puebla— reiteró que las investigaciones continúan y aseguró que la orden de aprehensión “ya casi está lista” para detener al responsable identificado por la autoridad.

Casos de disparos atribuidos al “Tirador de Atlixcáyotl"

El primer caso de ataque con arma de fuego en la Vía Atlixcáyotl, según lo informó la Secretaría de Educación Pública del estado, Vía Atlixcáyotl ocurrió el 12 de enero de 2026, siendo también el incidente más impactante al tratarse de un menor de edad como víctima directa.

Jesús Elías, de ocho años, sufrió una lesión de mandíbula tras ser impactado por un proyectil a la altura del Periférico Ecológico de Puebla, mientras iba a acompañado por su hermano y madre después de salir de la escuela.

La mujer, al ver la sangre en la boca del pequeño, se dirigió al hospital donde le dijeron que “era mejor” dejarle la bala en la mandíbula, ya que ésta se había insertado en el hueso; el evento fue narrado por la madre en el podcast Historias de la vida real.

El caso retomó fuerza el 17 de junio de 2026 tras una agresión ocurrida durante la madrugada, por lo que las autoridades fortalecieron la vigilancia y mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer trayectorias, distancias, tiempos y posibles puntos de disparo con el propósito de identificar al responsable.

Días después, hacia el 26 de junio se llevó a cabo otra agresión similar de disparos a la altura de Plaza Solesta y el CIS de Angelópolis, sumando 10 casos ligados al presunto agresor y siete carpetas de investigación; seis de ellas por daño a propiedad ajena y una por agresión.

El caso más reciente se dio horas después de que el titular de la SSEP expusiera que habían dado con un posible sospechoso, acto que se reprodujo con el mismo modus operandi de ataques previos: detonación a un auto en la Vía Atlixcáyotl durante la madrugada, esta vez a la altura de la plaza Angelópolis.